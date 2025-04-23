Центри нацспротиву в Україні: хто й як готуватимуть українців до захисту країни

Україна запускає мережу Центрів національного спротиву. Фокус розбирався, як вони будуть працювати, хто саме буде проводити підготовку та скільки коштуватиме навчання.

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У вівторок, 22 квітня Кабмін затвердив порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

За повідомленням Міноборони, Центри підготовки громадян до нацспротиву допомагають готувати громадян до відсічі окупантами, та надають знання та практичні навички, необхідні для захисту України.

"Створення мережі Центрів національного спротиву – це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", – зазначив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Центри існуватимуть у формі комунальних установ або підприємств у кожній області та Києві. Їх створення затверджується відповідною обласною чи міською радою. Фінансування Центрів нацспротиву відбувається за рахунок місцевих бюджетів або донорських коштів. Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв’язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо.

Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міністерству оборони.

Навчати студентів будуть сертифіковані інструктори з ветеранів ЗСУ та чинних військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ та ССО ЗСУ. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Заняття будуть проходити за навчальними планами, що розроблені на основі Типових програм Командування Сил ТрО ЗСУ з урахуванням регіональних потреб.

Як працює Центр нацспротиву в Україні

Подібні центри вже фактично існують в Україні. Один з них — Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву, що працює з січня 2024 року. За словами Анастасії Римар, засновниці цього центру, офіцера Третього Армійського корпусу, за минулий рік понад 3 тисячі людей пройшли різні формати курсів.

Заняття у центрі проходять у кількох форматах: базові курси підготовки на 100 годин й 17 напрямів та 45 годин й 8 напрямів (сюди входять всі базові дисципліни, такі як тактична, вогнева, інженерна підготовка, тактична медицина, робота з БПЛА і тощо), одноденні вишколи (тактична, інженерна підготовка, тактична медицина, робота з БПЛА) та одноденні курси з окремих дисциплін. Найбільш популярним є такмед.

"Створення таких Центрів — критична необхідність для України. Підготовка населення має стати масовою по всій державі, а для цього потрібна основа. Саме таким фундаментом і мають стати Центри в кожному регіоні. Звісно, ми дуже запізнились з такими рішеннями — років так на 10 мінімум. Але це не причина не робити це сьогодні. Просто треба всім швидко рухатись. Центри підготовки до нацспротиву дають базові знання та навички, якими в наших сьогоднішніх умовах має володіти абсолютно кожен. Лінія бойового зіткнення величезна. Ракети та "Шахеди" летять по всім українським містам. Не вміти хоча б надавати першу домедичну підготовку — це сором та нехтування власною безпекою", — підкреслила Фокусу Анастасія Римар.

Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву

Центр нацспротиву: як і хто готує українців

Також, на думку засновниці Центру, підготовка до нацспротиву є найкращими ліками від втоми від війни, від зневіри та розчарування.

Римар розповіла, що в Центрі дуже високий рівень інструкторів. Це ветерани Третьої штурмової бригади та "Азову". Також у навчальному закладі своя культура проведення занять, та введені обов'язкові елементи ідеологічної роботи зі студентами. Запис на курси проводиться добровільно. Заняття повністю безкоштовні. Також у Центрі запевняють, що дані курсантів не передаються іншим стороннім особам чи державним органам. На одне місце на базових курсах претендує в середньому п’ять охочих.

"Наша принципова позиція, яку зараз на щастя, розділяють і на рівні держави — інструкторами Центрів мають бути виключно ветерани з реальним бойовим досвідом. Бо, на мою думку, не можуть навчати ті, хто за 11 років ще не доїхав до війни", — каже Римар.

Також, за її словами, наразі проводиться обмін досвідом з іншими регіонами з приводу створення подібних навчальних закладів в інших областях України.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію воєнного стану, а мобілізаційні процеси тривають. Тим часом, Кабмін розробив нові правила для аспірантів, що мають унеможливити чоловікам уникати мобілізації через навчання.

Також Фокус писав, що в Україні пропонують обов’язкову військову службу не лише для чоловіків, а й для жінок. Така ініціатива обговорюється на рівні Офісу президента. Йдеться про щонайменше рік служби.