"Кожен має служити": офіцер ТрО назвав вивезення батьками юнаків віком близько 16-17 років за кордон "втечею"

Заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ і політик Ігор Швайка заявив, що в Україні повинні служити всі через загрози з боку Росії: він розповів, що спостерігав "істерику", коли матері вивозять своїх дітей віком близько 16-17 років за кордон у намаганнях запобігти їх мобілізації. Військовий прирівняв це до того, як "пацюки втікають з корабля".

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Про це військовий та політик розповів під час інтерв'ю каналу "Відверто".

"Я навіть не буду коментувати істерику, я чув кілька разів, як там мами своїх дітей вивозять, трохи не 16-17 років, готуються жити за кордоном… Давайте відверто: це ж втеча? Так? Так, це втеча. Якщо ти готуєшся до того, щоб твій син не пішов служити, його завчасно, до настання мобілізаційного віку, вивозиш за кордон, ти втікаєш. Просто втікаєш з країни. Як пацюки втікають з корабля, щоб врятуватися", — заявив Швайка.

При цьому, як прокоментував відео проросійський блогер Анатолій Шарій, старші сини Швайки нібито перебувають за кордоном, в Іспанії. Однак офіційного підтвердження цього факту у мережі немає.

Журналістка на початку розмови озвучила дані щодо мобілізаційного ресурсу Росії, оприлюднені напередодні у ЗМІ про те, що 1000-1200 росіян кожного дня мобілізуються. Також вона процитувала дані Служби зовнішньої розвідки Україні, які свідчать про те, що Росія не збирається зупиняти війну, запитавши у Швайки, чи це "критична для України оцінка".

На це військовий, що інформація відповідає дійсності, звернувши увагу на те, що важливим питанням є те, що наразі роблять самі українці для того, аби захистити свою державу.

"Наша задача — зробити так, щоб мінусувати ворога більше, ніж він може поставити собі у стрій", — стверджує Швайка.

При цьому офіцер ТрО зазначає, що в Україні всі повинні воювати.

"Враховуючи, що війна надовго, кожен буде служити. Відповідно, чим раніше ти прийдеш, тим краще ти будеш навчений, чим правильніше місце для застосування своїх сил і здібностей ти знайдеш. Все одно будуть служити всі, через окопи пройдуть всі", — зазначив військовий.

Також Швайка звернув увагу на військову службу для жінок. Він зазначив, що наразі проговорюється така ініціатива й, на його думку, жінки можуть призиватися на службу, однак добровольцями з чітким певним строком служби.

Окрім того, під час інтерв'ю Швайка розповів, що чиновники в Україні також воюють.

Нагадаємо, 2 червня народна депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник, яка закликала "валити з України", склала мандат.

Також 2 червня заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук заявила, що у Верховній раді реєструють новий законопроєкт про національний спротив.