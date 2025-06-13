В Одессе мужчина напал с ножом на работников ТЦК: ранен военный (фото)

Очевидцы сообщили, что мужчина убегал от военнослужащих, а когда его догнали — достал холодное оружие. Инцидент официально прокомментировали в ТЦК, отметив "пересечение всех красных линий".

Related video

Нападение произошло в Одессе на улице Шота Руставели. 12 июня в соцсетях передали, что мужчина убегал от работников ТЦК. Когда военным удалось его догнать, беглец достал нож и пырнул одного из них.

Задержанный нападающий Фото: Скриншот Нож, который забрали у нападающего Фото: Скриншот

Свидетель рассказал, что пострадавшего забрали в больницу, а нападавшего "скрутили". На место происшествия вызвали полицию. На обнародованном в сети видео видно задержанного мужчину в гражданской одежде и нож, а также военнослужащих и полицейских.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК 13 июня заявили, что произошло "вопиющее нарушение закона". 12 июня группа оповещения, в которую входили военнослужащие и полицейские, проводила проверку военно-учетных документов.

Остановили мужчину, который на законное требование показать документы отреагировал агрессией и попытался убежать. Он ударил номер работника ТЦК, после чего был обезоружен и задержан. На место нападения вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного доставили в отделение полиции. Сейчас жизни и здоровью раненого ничего не угрожает, ему оказывают медицинскую помощь.

"Мы расцениваем это преступление как пересечение всех красных линий. Применение оружия против представителя Вооруженных Сил Украины, который находится при исполнении служебных обязанностей по защите государства, — это нападение, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Это прямой удар по способности страны к самозащите. Особенно циничным является то, что гражданин, вместо выполнения простой законной обязанности предъявить документы, выбрал путь насилия. Такое поведение является прямым следствием влияния деструктивных нарративов, целенаправленно распространяемых в анонимных интернет-сообществах. Эти сообщества часто являются инструментом российских спецслужб, главная цель которых — сорвать мобилизацию, посеять хаос, расколоть украинское общество и, как следствие, ослабить обороноспособность нашего государства", — заявили в ТЦК.

Пресс-служба сообщила, что такие действия квалифицируют по ряду тяжких уголовных статей, в том числе о препятствовании законной деятельности ВСУ. Нападающему пообещали "суровую и неотвратимую" ответственность. Украинцев призвали не поддаваться провокациям и манипуляциям, а также помнить, что выполнение конституционного долга и уважение к законам — это единственный путь к победе.

Напомним, в соцсетях 11 июня сообщали, что в одном из харьковских ТЦК вспыхнул пожар. Огонь охватил второй этаж здания.

Адвокаты объяснили, при каких обстоятельствах украинцев исключают с воинского учета и что для этого нужно сделать.