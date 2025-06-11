Огонь на втором этаже: в Харькове вспыхнуло здание ТЦК, — соцсети (видео)

В Новобаварском объединенном территориальном центре комплектования, расположенном на центральных улицах Харькова, вспыхнул пожар, который охватил помещение на втором этаже. Источники медиа заявили об ударе молнии. На кадрах с места событий видны языки огня на два этажа.

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О пожаре в ТЦК Харькова написали в местном паблике Monitor1654.

Первые сообщения о возгорании появились в сети в 19:27 11 июня. Указывалось, что инцидент произошел в Новобаварском военкомате (адрес ул. Коцарская 9). На видео, опубликованных в канале, показали четырехэтажное здание, в котором все окна забиты щитами. В кабинете на втором этаже — масштабный пожар. Языки пламени и дым — в двух-трех окнах вдоль фасада. Видео, опубликованное в канале "Х* Харьков", показали инцидент в ТЦК с другого ракурса: огонь заметили водители машин, которые двигались по городской улице. Также видим солнечный день и сухой асфальт.

Пожар в ТЦК — скриншот видео с огнем в военкомате в Харькове 11 июня Фото: Скриншот Пожар в ТЦК — детали возгорания в Новобварском ТЦК Харькова 11 июня Фото: Скриншот

Пожар в ТЦК — детали

В канале медиа "РБК-Украина" опубликовали информацию о причинах возгорания. Источники журналистов заявили, что причина пожара — "из-за попадания молнии". Также отмечается, что пострадавших нет.

Пожар в ТЦК — медиа о возгорании в военкомате Харькова 11 июня Фото: Скриншот

На страницах Facebook Харьковского областного ТЦК и СП и Новобаварского военкомата нет информации о пожаре 11 июня. О возгорании в областном центре не писали на страницах ГСЧС Харьковской области. Между тем в 19 ч глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Харькову угрожает БпЛА "Молния" ВС РФ. Через 50 мин он уточнил, что российские беспилотники ударили по Салтовскому району и повредили автомобили, забор и частный дом. Удар дрона РФ подтвердил мэр Игорь Терехов: также речь шла о Салтовском районе в восточной части города.

Отметим, 25 мая произошел пожар в ТЦК в центре Винницы. На видео с места событий показали, что загорелось на верхнем этаже здания. Коммуникационный центр военкомата рассказал "Суспільному", что причина пожара — короткое замыкание или перегрузка электросети.

В марте полиция сообщила об угрозе взрыва возле Голосеевского ТЦК в Киеве. Согласно данным правоохранителей, взрывчатка могла быть в микроавтобусе, который стоял неподалеку от военкомата. При этом микроавтобус принадлежал "военным адвокатам", которые как раз устроили акцию и заблокировали ворота. Из-за потасовки возле терцентра комплектования полиция открыла уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса.

Напоминаем, 10 июня Фокус писал о деле работника ТЦК в Харькове, который подозревается в избиении школьного учителя.