Стоит и молчит: работник ТЦК отказался озвучить свою версию избиения учителя в Харькове (видео)

В Харькове началось судебное разбирательство дела о скандале с территориальным центром комплектования, в котором фигурирует военком и учитель, которого ударили в живот. Адвокат заверил, что военком "раскаялся", при этом военком не озвучил собственную позицию относительно инцидента, показывает видео из зала суда.

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О скандале с ТЦК и о суде из-за избиения человека рассказало харьковское издание Media Port.

Медиа описало ход судебного заседания, которое состоялось днем 10 июня в Салтовском районном суде. Суд касается иска потерпевшего, харьковского учителя Юрия Федяя, относительно действий военкома. Потерпевший надеется получить моральное возмещение в размере 300 тыс. грн из-за нескольких ударов в живот, которые получил от фигуранта. Журналисты написали, что военкома зовут Сергей Воловик, ему 40 лет и он уже переведен на Запорожское направление. Адвокат заверил, что у военкома есть "искреннее раскаяние" относительно событий. Тем временем медиа попытались расспросить подсудимого, какова его версия инцидента, почему произошло нападение, извинился ли он и сожалеет ли. Видео, снятое во время перерыва в зале суда, длится более минуты, и все время Воловик молчал.

Тем временем журналисты поинтересовались у потерпевшего отношением к ситуации. Федяй также отказался говорить, ссылался на адвоката (Юлия Палагина) и заявил, что "устал от этой истории".

На портале также описали, что говорилось в зале суда 10 июня. Выяснилось, что и прокурор, и адвокат соглашаются, что не нужно избирать какую-то меру пресечения. Среди прочего, присутствующие услышали версию коллеги военкома, который рассказал следователям, что учитель медлил и отшучивался и не предоставил сразу документы на проверку. Между тем потерпевший заверил, что предоставил их без сопротивления по первому же требованию. Тогда как подсудимый сказал, что "нам такие нужны, будешь в окопе историю рассказывать", рассказало Media Port.

Статья, по которой подозревается Воловик, мобилизованный в первые дни вторжения и раненый под Изюмом, — хулиганство, заявил прокурор. Если суд признает вину военкома, ему грозит максимум пять лет ограничения свободы. Следующее заседание состоится 16 июня, подытожило медиа.

Скандал с ТЦК — что произошло в Харькове

Отметим, о скандале с ТЦК в Харькове Фокус написал 11 мая. На видео с места — встреча харьковчанина с группой работников терцентра комплектования. Видим, что мужчину, который не сопротивлялся, не толкался, не сбегал, два-три раза ударили в живот.

На инцидент отреагировали в Харьковском областном терцентре комплектования. В учреждении заявили, что проведут служебное расследование. Также выяснилось, что фигуранта перевели якобы на передовую.

Мэр Харькова Игорь Терехов тем временем встретился с пострадавшим. Городской голова сообщил, что это местный учитель, который имеет бронь от мобилизации и преподает школьникам дисциплину "Защита Отечества". По мнению Терехова, произошел "позор" и потребовал расследования от правоохранительных органов.

Напоминаем, в марте в Харькове произошел еще один скандал с ТЦК, во время которого граждане стреляли по машине военкома.