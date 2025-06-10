Стоїть і мовчить: працівник ТЦК відмовився озвучити свою версію побиття вчителя у Харкові (відео)

У Харкові почався судовий розгляд справи про скандал з територіальним центром комплектування, у якому фігурує військком та вчитель, якого вдарили у живіт. Адвокат запевнив, що військком "розкаявся", при цьому військком не озвучив власну позицію щодо інциденту, показує відео з зали суду.

Related video

Про скандал з ТЦК та про суд через побиття людини розповіло харківське видання Media Port.

Медіа описало перебіг судового засідання, яке відбулось вдень 10 червня у Салтівському районному суді. Суд стосується позову потерпілого, харківського вчителя Юрія Федяя, щодо дій військкома. Потерпілий сподівається отримати моральне відшкодування у розмірі 300 тис. грн через кілька ударів в живіт, як отримав від фігуранта. Журналісти написали, що військкома звати Сергій Воловик, йому 40 років і він вже переведений на Запорізький напрямок. Адвокат запевнив, що у військкома є "щире каяття" щодо подій. Тим часом медіа спробували розпитати підсудного, яка його версія інциденту, чому стався напад, чи він перепросив і чи шкодує. Відео, зняте під час перерви у залі суду, триває більш як хвилину, і весь час Воловик мовчав.

Тим часом журналісти поцікавились у потерпілого ставленням до ситуації. Федяй також відмовився говорити, посилався на адвоката (Юлія Палагіна) і заявив, що "втомився від цієї історії".

На порталі також описали, що говорилось у залі суду 10 червня. З'ясувалось, що і прокурор, і адвокатка погоджуються, що не потрібно обирати якийсь запобіжний захід. Серед іншого, присутні почули версію колеги військкома, який розповів слідчим, що вчитель зволікав та віджартовувався і не надав відразу документи на перевірку. Тим часом потерпілий запевнив, що надав їх без спротиву на першу ж вимогу. Тоді як підсудний сказав, що "нам такие нужны, будешь в окопе историю рассказывать", розповіло Media Port.

Стаття, за якою підозрюється Воловик, мобілізований у перші дні вторгнення та поранений під Ізюмом, — хуліганство, заявив прокурор. Якщо суд визнає провину військкома, йому загрожує максимум п'ять років обмеження волі. Наступне засідання відбудеться 16 червня, підсумувало медіа.

Скандал з ТЦК — що відбулось у Харкові

Зазначимо, про скандал з ТЦК у Харкові Фокус написав 11 травня. На відео з місця — зустріч харків'янина з групою працівників терцентру комплектування. Бачимо, що чоловіка, який не опирався, не штовхався, не тікав, два-три рази вдарили у живіт.

На інцидент відреагували у Харківському обласному терцентрі комплектування. В установі заявили, що проведуть службове розслідування. Також з'ясувалось, що фігуранта перевели начебто на передову.

Мер Харкова Ігор Терехов тим часом зустрівся з потерпілим. Міський голова повідомив, що це місцевий вчитель, який має бронювання від мобілізації і викладає школярам дисципліну "Захист Вітчизни". На думку Терехова, сталась "ганьба" і вимагав розслідування від правоохоронних органів.

Нагадуємо, у березні у Харкові стався ще один скандал з ТЦК, під час якого громадяни стріляли по машині військкомів.