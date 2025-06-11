Вогонь на другому поверсі: у Харкові спалахнула будівля ТЦК, — соцмережі (відео)

У Новобаварському об'єднаному територіальному центрі комплектування, розташованому на центральних вулицях Харкова, спалахнула пожежа, яка охопила приміщення на другому поверсі. Джерела медіа заявили про удар блискавки. На кадрах з місця подій видно язики вогню на два поверхи.

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Про пожежу в ТЦК Харкова написали у місцевому пабліку Monitor1654.

Перші повідомлення про займання з'явились у мережі о 19:27 11 червня. Вказувалось, що інцидент стався у Новобаварському військкоматі (адреса вул. Коцарська 9). На відео, опублікованих у каналі, показали чотириповерхову будівлю, у якій усі вікна забиті щитами. В кабінеті на другому поверсі — масштабна пожежа. Язики полум'я та дим — у двох-трьох вікнах вздовж фасаду. Відео, опубліковане у каналі "Х* Харків", показали інцидент у ТЦК з іншого ракурсу: вогонь помітили водії машин, які рухались міською вулицею. Також бачимо сонячний день та сухий асфальт.

Пожежа в ТЦК - скриншот відео з вогнем у військкоматі у Харкові 11 червня Фото: Скриншот Пожежа в ТЦК - деталі займання у Новобварському ТЦК Харкова 11 червня Фото: Скриншот

Пожежа в ТЦК — деталі

У каналі медіа "РБК-Україна" опублікували інформацію про причини займання. Джерела журналістів заявили, що причина пожежі — "через влучання блискавки". Також наголошується, що постраждалих немає.

Пожежа в ТЦК - медіа про займання у військкоматі Харкова 11 червня Фото: Скриншот

На сторінках Facebook Харківського обласного ТЦК та СП та Новобаварського військкомату немає інформації про пожежу 11 червня. Про займання в обласному центрі не писали на сторінках ДСНС Харківської області. Тим часом о 19 год глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харкову загрожує БпЛА "Молнія" ЗС РФ. Через 50 хв він уточнив, що російські безпілотники вдарили по Салтівському району та пошкодили автомобілі, паркан та приватний будинок. Удар дрона РФ підтвердив мер Ігор Терехов: також ішлося про Салтівський район у східній частині міста.

Зазначимо, 25 травня сталась пожежа у ТЦК в центрі Вінниці. На відео з місця подій показали, що загорілось на горішньому поверсі будівлі. Комунікаційний центр військкомату розповів "Суспільному", що причина пожежі — коротке замикання або перевантаження електромережі.

У березні поліція повідомила про загрозу вибуху біля Голосіївського ТЦК у Києві. Згідно з даними правоохоронців, вибухівка могла бути у мікроавтобусі, який стояв неподалік від військкомату. При цьому мікроавтобус належав "військовим адвокатам", які саме влаштували акцію та заблокували ворота. Через штовханину біля терцентру комплектування поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу.

Нагадуємо, 10 червня Фокус писав про справу працівника ТЦК у Харкові, який підозрюється у побитті шкільного вчителя.