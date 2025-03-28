Інцидент біля Голосіївського ТЦК: ЗМІ повідомили про постраждалого, який опинився у "швидкій"

Поруч з Голосіївським районним територіальним центром комплектування міста Києва відбулась штовханина за участю поліції, людей у військовій формі та цивільних. Одного з чоловіків у цивільному відвели до лікарів після того, як він упав на землю. На відео з соцмереж видно деталі інциденту, який стався поруч з воротами військомату. Поліція відкрила провадження за трьома статями Кримінального кодексу.

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Про інцидент поруч з ТЦК розповіли у Telegram-каналі медіа "Новини. Live".

Кореспонденти повідомили, що біля ТЦК стояв мікроавтобус, в якому, як заявила поліція, могла бути вибухівка. Згодом медіа навело пояснення адвокатки Вікторії Павленко, яка саме опинилась на місці подій. З її слів, водій мікроавтобуса запідозрив, що йому начебто намагаються підкинути підслуховуючий пристрій. Тим часом транспортний засіб планували забрати евакуатором. Продовження історії сталось біля воріт установи, додали журналісти. З їхніх слів, сталась штовханина між чоловіком, який знімав події біля військкомату, та людьми у військовій формі. Після цього з'явились кадри, як чоловіка ведуть до лікарів: він іде власними ногами, його тим часом злегка притримують за плечі.

Інцидент біля ТЦК - повідомлення про одного постраждалого 28 березня Фото: Скриншот

Інцидент біля ТЦК — деталі

У Telegram-каналі ГУ Національної поліції міста Києва пояснили, що сталось біля Голосіївського ТЦК. Правоохоронці підтвердили, що отримали інформацію про можливе мінування мікроатобуса, який навіщось зупинився поруч з військкоматом. Після цього транспортний засіб обшукали, вибухівки не виявили, але помітили якісь проблеми з документами у водія і вирішили вилучити авто. Поліцейські повідомили, що водій не виконав законних вимог, тому його в підсумку доставили у відділок для "проведення слідчих дій". У дописі Нацполіції не пояснюється, як чоловік вийшов з кабіни, чи була штовханина та чи виникла потреба у медичній допомозі потерпілому.

Інцидент біля ТЦК - поліція про події біля Голосіївського військкомату Фото: Скриншот

На фото з місця подій, які опублікували правоохоронці, можна побачити темно-сірий мікроавтобус, оточений поліцейськими, евакуатор та машину "швидкої допомоги".

Інцидент біля ТЦК - мікроавтобус та швидка допомога біля військкомат Фото: Національна поліція Інцидент біля ТЦК - мікроавтобус на евакуаторі Фото: Національна поліція

На сторінці Київського обласного ТЦК та СП поки що не коментували події біля Голосіївського військкомату.

Зазначимо, 28 березня Фокус писав про інцидент біля ТЦК в Голосіївському районі Києва. Як повідомили у соцмережах, біля військкомату помітили мікроавтобус, а поліція заблокувала проїзд по найближчій вулиці. Правоохоронці пояснили, що отримали повідомлення про вибухівку від людини, яка зателефонувала на номер 102. Після цього прийняли рішення оточити будівлю, в якій розташований ТЦК, та перевірити підозрілий транспортний засіб.

Нагадуємо, 27 березня ДБР розповіло про затримання працівниці Вінницького терцентру комплектування, яку підозрюють у побитті військовозобов'язаного.