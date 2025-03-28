Інцидент біля Голосіївського ТЦК: ЗМІ повідомили про постраждалого, який опинився у "швидкій"
Поруч з Голосіївським районним територіальним центром комплектування міста Києва відбулась штовханина за участю поліції, людей у військовій формі та цивільних. Одного з чоловіків у цивільному відвели до лікарів після того, як він упав на землю. На відео з соцмереж видно деталі інциденту, який стався поруч з воротами військомату. Поліція відкрила провадження за трьома статями Кримінального кодексу.
Про інцидент поруч з ТЦК розповіли у Telegram-каналі медіа "Новини. Live".
Кореспонденти повідомили, що біля ТЦК стояв мікроавтобус, в якому, як заявила поліція, могла бути вибухівка. Згодом медіа навело пояснення адвокатки Вікторії Павленко, яка саме опинилась на місці подій. З її слів, водій мікроавтобуса запідозрив, що йому начебто намагаються підкинути підслуховуючий пристрій. Тим часом транспортний засіб планували забрати евакуатором. Продовження історії сталось біля воріт установи, додали журналісти. З їхніх слів, сталась штовханина між чоловіком, який знімав події біля військкомату, та людьми у військовій формі. Після цього з'явились кадри, як чоловіка ведуть до лікарів: він іде власними ногами, його тим часом злегка притримують за плечі.
Інцидент біля ТЦК — деталі
У Telegram-каналі ГУ Національної поліції міста Києва пояснили, що сталось біля Голосіївського ТЦК. Правоохоронці підтвердили, що отримали інформацію про можливе мінування мікроатобуса, який навіщось зупинився поруч з військкоматом. Після цього транспортний засіб обшукали, вибухівки не виявили, але помітили якісь проблеми з документами у водія і вирішили вилучити авто. Поліцейські повідомили, що водій не виконав законних вимог, тому його в підсумку доставили у відділок для "проведення слідчих дій". У дописі Нацполіції не пояснюється, як чоловік вийшов з кабіни, чи була штовханина та чи виникла потреба у медичній допомозі потерпілому.
На фото з місця подій, які опублікували правоохоронці, можна побачити темно-сірий мікроавтобус, оточений поліцейськими, евакуатор та машину "швидкої допомоги".
На сторінці Київського обласного ТЦК та СП поки що не коментували події біля Голосіївського військкомату.
Зазначимо, 28 березня Фокус писав про інцидент біля ТЦК в Голосіївському районі Києва. Як повідомили у соцмережах, біля військкомату помітили мікроавтобус, а поліція заблокувала проїзд по найближчій вулиці. Правоохоронці пояснили, що отримали повідомлення про вибухівку від людини, яка зателефонувала на номер 102. Після цього прийняли рішення оточити будівлю, в якій розташований ТЦК, та перевірити підозрілий транспортний засіб.
Нагадуємо, 27 березня ДБР розповіло про затримання працівниці Вінницького терцентру комплектування, яку підозрюють у побитті військовозобов'язаного.