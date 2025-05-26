У будівлі ТЦК у Вінниці спалахнула пожежа: військові назвали причину займання (відео)

Вранці 26 травня сталася пожежа в районному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки у Вінниці. За словами військових, причиною могло стати коротке замикання чи перевантаження електромережі.

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Про це розповіли в групі комунікацій центру в коментарі "Суспільному".

Повідомляється, що вогонь спалахнув о 7:30 ранку. За словами журналістів, причиною пожежі в ТЦК у Вінниці називають коротке замикання електромережі.

Повідомляється, що всі люди залишили приміщення територіального центру після повідомлення про загоряння, травмованих і загиблих немає.

Вогонь охопив площу в 6 квадратних метрів. У ТЦК повідомили журналістам, що пожежу ліквідували о 8:10.

Пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України в коментарі ТСН підтвердила, що пожежу у приміщенні ТЦК у Вінниці загасили, та назвали дві версії причини загоряння: коротке замикання в електричній проводці або перевантаження електромережі. За словами військовослужбовців, постраждало одне з робочих приміщень центру.

Нагадаємо, 25 травня місцевий паблік повідомив, що в Кременчуці чоловіки напали на ТЦК із молотками. За словами очевидців, громадяни розбили службовий автомобіль співробітників територіального центру після того, як одного з них зупинили для перевірки документів.

Пресслужба Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки 24 травня повідомляла, що військовослужбовця, який обороняв Донецький аеропорт і Харківську область, побили двоє чоловіків, яких він зупинив для перевірки військово-облікових даних.

Львівський обласний ТЦК та СП 22 травня повідомляв, що у місті Новий Розділ співробітнику ТЦК зламали ребра. У відомстві розповіли, що військовий попросив одного з чоловіків пред'явити військово-облікові документи, а після цього до нього підбігла і почала бити група з 8 осіб