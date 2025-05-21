У Білій Церкві горить ТЕЦ: загинули дві людини (фото, відео)

На Білоцерківській ТЕЦ у Київській області сталася масштабна пожежа 21 травня. Унаслідок цього загинули дві людини.

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Про це повідомили пабліки Білої Церкви.

Внаслідок пожежі на Білоцерківській ТЕЦ загинули дві людини. Рятувальники локалізували пожежу. За попередньою інформацією, на ТЕЦ проводили ремонті роботи, під час яких і сталося загорання.

Тим часом місцевий телеканал "Крокус" зазначив, що пожежа на об’єкті спалахнула близько 12 години.

У ДСНС повідомили РБК-Україна подробиці щодо пожежі на ТЕЦ у Білій Церкві 21 травня.

Як розповіла виданню речниця ГУ ДСНС у Київські області Вікторія Рубан, пожежа виникла на території недіючої градирні.

"На даний момент пожежу ліквідовано на площі 960 м кв. Над ліквідацією працювало 7 одиниць техніки та 32 рятувальники", — розповіла вона, підтвердивши інформацію про двох загиблих.

Що відомо про ТЕЦ у Білій Церкві

У грудні 2022 року ТЕЦ була сильно пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу росіян. Згодом вона відновила свою роботу.

У листопаді 2023 року НБУ продав ТЕЦ міській громаді за 298,6 млн грн — як майно, що перебувало в іпотеці ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Білоцерківська громада залучає іноземні інвестиції для модернізації об’єкта та його відновлення.

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