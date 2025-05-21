В Белой Церкви горит ТЭЦ: погибли два человека (фото, видео)

На Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области произошел масштабный пожар 21 мая. В результате этого погибли два человека.

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Об этом сообщили паблики Белой Церкви.

В результате пожара на Белоцерковской ТЭЦ погибли два человека. Спасатели локализовали пожар. По предварительной информации, на ТЭЦ проводили ремонтные работы, во время которых и произошло возгорание.

Тем временем местный телеканал "Крокус" отметил, что пожар на объекте вспыхнул около 12 часов.

В ГСЧС сообщили РБК-Украина подробности о пожаре на ТЭЦ в Белой Церкви 21 мая.

Как рассказала изданию пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, пожар возник на территории недействующей градирни.

"На данный момент пожар ликвидирован на площади 960 м кв. Над ликвидацией работало 7 единиц техники и 32 спасателя", — рассказала она, подтвердив информацию о двух погибших.

Что известно о ТЭЦ в Белой Церкви

В декабре 2022 года ТЭЦ была сильно повреждена в результате ракетного обстрела россиян. Впоследствии она возобновила свою работу.

В ноябре 2023 года НБУ продал ТЭЦ городской общине за 298,6 млн грн — как имущество, находившееся в ипотеке ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ". Белоцерковская община привлекает иностранные инвестиции для модернизации объекта и его восстановления.

Напомним, россияне начали запускать обновленные БпЛА "Шахед" с большим количеством взрывчатки. Вес беспилотника не повлияет на работу мобильных групп ВСУ, однако появятся проблемы со сбиванием на высоте.

Также Фокус писал об ударе россиян по полигону в Сумской области, в результате чего погибло 6 военных. Командира воинской части уже отстранили, а необходимую информацию передали правоохранительным органам.