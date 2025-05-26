В здании ТЦК в Виннице вспыхнул пожар: военные назвали причину возгорания (видео)

Утром 26 мая произошел пожар в районном территориальном центре комплектации и социальной поддержки в Виннице. По словам военных, причиной могло стать короткое замыкание или перегрузка электросети.

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Об этом рассказали в группе коммуникаций центра в комментарии "Суспільному".

Сообщается, что огонь вспыхнул в 7:30 утра. По словам журналистов, причиной пожара в ТЦК в Виннице называют короткое замыкание электросети.

Сообщается, что все люди покинули помещение территориального центра после сообщения о возгорании, травмированных и погибших нет.

Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров. В ТЦК сообщили журналистам, что пожар ликвидировали в 8:10.

Пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в комментарии ТСН подтвердила, что пожар в помещении ТЦК в Виннице потушили, и назвали две версии причины возгорания: короткое замыкание в электрической проводке или перегрузка электросети. По словам военнослужащих, пострадало одно из рабочих помещений центра.

Напомним, 25 мая местный паблик сообщил, что в Кременчуге мужчины напали на ТЦК с молотками. По словам очевидцев, граждане разбили служебный автомобиль сотрудников территориального центра после того, как одного из них остановили для проверки документов.

Пресс-служба Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки 24 мая сообщала, что военнослужащего, который оборонял Донецкий аэропорт и Харьковскую область, избили двое мужчин, которых он остановил для проверки военно-учетных данных.

Львовский областной ТЦК и СП 22 мая сообщал, что в городе Новый Раздел сотруднику ТЦК сломали ребра. В ведомстве рассказали, что военный попросил одного из мужчин предъявить военно-учетные документы, а после этого к нему подбежала и начала бить группа из 8 человек