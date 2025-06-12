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Военный Фокус Усиление мобилизации в Украине

Кого могут исключить с воинского учета и при каких обстоятельствах: объяснение адвокатов

У исключенных с учета военно-учетный документ не забирают
Фото: Информатор | Исключить с воинского учета могут только по определенным причинам

Лицо, исключенное из воинского учета, автоматически теряет статус военнообязанного. Он не может быть призван на службу по мобилизации, ему нельзя вручать повестку, не нужно проходить ВВК, обновлять данные и т.д.

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Понятие "исключение с воинского учета" — постоянное, после исключения становиться на воинский учет снова не нужно, объясняют специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Кого могут исключить из учета

Существует четкий перечень оснований для исключения и они прописаны в Правилах воинского учета.

Исключению подлежат:

  • непригодные к службе по заключению ВВК: заключение о непригодности должна утвердить региональная ВВК;
  • лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет;
  • лица, прекратившие гражданство Украины;
  • лица, которые умерли или те, кто по решению суда признан безвестно отсутствующими или объявлен умершим.

Что для этого надо сделать

Если лицо имеет основание для исключения, ему нужно лично явиться в ТЦК и СП и подать соответствующие документы, подтверждающие это основание.

У исключенных с учета военно-учетный документ не забирают, в нем просто ставится штамп, вносятся данные и должна быть поставлена отметка "Исключен с воинского учета".

Сведения об исключении также вносятся в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.

Исключенные из учета ве являются невоеннообязанными и могут выезжать за границу во время военного положения.

Адвокаты отмечают, не надо путать понятия "исключение из воинского учета" и "снятие с учета".

В отличие от исключения, снятие — это временное понятие, не означает освобождение от статуса военнообязанного. после снятия лицо продолжает выполнять обязанности воинского учета — прохождение ВВК, обновление данных и тому подобное.

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