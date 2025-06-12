Кого могут исключить с воинского учета и при каких обстоятельствах: объяснение адвокатов

Лицо, исключенное из воинского учета, автоматически теряет статус военнообязанного. Он не может быть призван на службу по мобилизации, ему нельзя вручать повестку, не нужно проходить ВВК, обновлять данные и т.д.

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Понятие "исключение с воинского учета" — постоянное, после исключения становиться на воинский учет снова не нужно, объясняют специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Кого могут исключить из учета

Существует четкий перечень оснований для исключения и они прописаны в Правилах воинского учета.

Исключению подлежат:

непригодные к службе по заключению ВВК: заключение о непригодности должна утвердить региональная ВВК;

лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет;

лица, прекратившие гражданство Украины;

лица, которые умерли или те, кто по решению суда признан безвестно отсутствующими или объявлен умершим.

Что для этого надо сделать

Если лицо имеет основание для исключения, ему нужно лично явиться в ТЦК и СП и подать соответствующие документы, подтверждающие это основание.

У исключенных с учета военно-учетный документ не забирают, в нем просто ставится штамп, вносятся данные и должна быть поставлена отметка "Исключен с воинского учета".

Сведения об исключении также вносятся в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.

Исключенные из учета ве являются невоеннообязанными и могут выезжать за границу во время военного положения.

Адвокаты отмечают, не надо путать понятия "исключение из воинского учета" и "снятие с учета".

В отличие от исключения, снятие — это временное понятие, не означает освобождение от статуса военнообязанного. после снятия лицо продолжает выполнять обязанности воинского учета — прохождение ВВК, обновление данных и тому подобное.

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