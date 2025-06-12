Кого можуть виключити з військового обліку та за яких обставин: пояснення адвокатів

Особа, яка виключена з військового обліку, автоматично втрачає статус військовозобов'язаного. Вона не може бути призвана на службу під час мобілізації, їй не можна вручати повістку, не потрібно проходити ВЛК, оновлювати дані тощо.

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Поняття "виключення з військового обліку" — постійне, після виключення ставати на військовий облік знову не потрібно, пояснюють спеціалісти адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Кого можуть виключити з обліку

Існує чіткий перелік підстав для виключення і вони прописані у Правилах військового обліку.

Виключенню підлягають:

непридатні до служби за висновком ВЛК: висновок про непридатність має затвердити регіональна ВЛК;

особи, які досягнули граничного віку перебування в запасі — 60 років;

особи, які припинили громадянство України;

особи, які померли або ті, кого за рішенням суду визнано безвісно відсутніми обо оголошено померлими.

Що для цього треба зробити

Якщо особа має підставу для виключення, їй потрібно особисто з'явитись в ТЦК та СП та подати відповідні документи, що підтверджують цю підставу.

У виключених з обліку військово-обліковий документ не забирають, у ньому просто ставиться штамп, вносяться дані і має бути поставлена відмітка "Виключений з військового обліку".

Відомості про виключення також вносяться до Єдиного електронного реєстру військовозов'язаних, призовників та резервістів.

Виключені з обліку ве є невійськовозобов'язаними і можуть виїджати за кордон під час воєнного стану.

Адвокати наголошують, не треба плутати поняття "виключення з військового обліку" та "зняття з обліку".

На відміну від виключення, зняття — це тимчасове поняття, що не означає звільнення від статусу військовозобов'язаного.Після зняття особа продовжує виконувати обов'язки військового обліку — проходження ВЛК, оновлення даних тощо.

Раніше ми пояснювали, що робити, коли вас зупинили працівники ТЦК та поліція. У такому випадку варто знати, які дії поліцейських та співробітників ТЦК є правомірними.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, що буде з "обмежено придатними", які не пройшли ВЛК до 5 червня.