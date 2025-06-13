В Одесі чоловік напав з ножем на працівників ТЦК: поранений військовий (фото)

Очевидці повідомили, що чоловік тікав від військовослужбовців, а коли його наздогнали — дістав холодну зброю. Інцидент офіційно прокоментували у ТЦК, наголосивши на "перетині усіх червоних ліній".

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Напад стався в Одесі на вулиці Шота Руставелі. 12 червня у соцмережах передали, що чоловік тікав від працівників ТЦК. Коли військовим вдалося його наздогнати, утікач дістав ножа і штрикнув одного з них.

Затриманий нападник Фото: Скриншот Ніж, який забрали у нападника Фото: Скриншот

Свідок розповів, що постраждалого забрали у лікарню, а нападника "скрутили". На місце події викликали поліцію. На оприлюдненому у мережі відео видно затриманого чоловіка у цивільному одязі та ніж, а також військовослужбовців і поліціянтів.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК 13 червня заявили, що сталося "кричуще порушення закону". 12 червня група оповіщення, в яку входили військовослужбовці й поліціянти, проводила перевірку військово-облікових документів.

Зупинили чоловіка, який на законну вимогу показати документи відреагував агресією й спробував втекти. Він вдарив номер працівника ТЦК, після чого був обеззброєний і затриманий. На місце нападу викликали слідчо-оперативну групу, а затриманого доставили у відділок поліції. Нині життю й здоров’ю пораненого нічого не загрожує, йому надають медичну допомогу.

"Ми розцінюємо цей злочин як перетин усіх червоних ліній. Застосування зброї проти представника Збройних Сил України, який знаходиться при виконанні службових обов'язків із захисту держави, — це напад, який не має і не може мати жодних виправдань. Це прямий удар по здатності країни до самозахисту. Особливо цинічним є те, що громадянин, замість виконання простого законного обов'язку пред'явити документи, обрав шлях насильства. Така поведінка є прямим наслідком впливу деструктивних наративів, що цілеспрямовано поширюються в анонімних інтернет-спільнотах. Ці спільноти часто є інструментом російських спецслужб, головна мета яких — зірвати мобілізацію, посіяти хаос, розколоти українське суспільство та, як наслідок, послабити обороноздатність нашої держави", — заявили у ТЦК.

Пресслужба повідомила, що такі дії кваліфікують за низкою тяжких кримінальних статей, в тому числі про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Нападнику пообіцяли "сувору та невідворотну" відповідальність. Українців закликали не піддаватись провокаціям і маніпуляціям, а також пам’ятати, що виконання конституційного обов’язку і повага до законів — це єдиний шлях до перемоги.

Нагадаємо, у соцмережах 11 червня повідомляли, що в одному з харківських ТЦК спалахнула пожежа. Вогонь охопив другий поверх будівлі.

Адвокати пояснили, за яких обставин українців виключають з військового обліку і що для цього потрібно зробити.