"Де купив інвалідність": працівники ТЦК принизили й вдарили ветерана війни (фото, відео)

Військовий Тарас Деяк повідомив, що в Ужгороді український воїн отримав по голові від співробітників ТЦК. У військкоматі заявили про особисту зустріч з вибаченнями, але постраждалий спростував ці слова.

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Двоє військовослужбовців — Хаджаєв Дмитро та Ойшер Даніель — вдарили по голові ветерана Олександра Усенка, який має інвалідність 2 групи. Також, зі слів керівника Закарпатського військово-патріотичного Руху "Карпатська Січ" Тараса Деяка, його принижували словами: "Де купив інвалідність?"

Фото Дмитра Хаджаєва та Даніеля Ойшера Фото: Тарас Деяк / Facebook

"Поки ми на фронті, поранені побратими отримують удари не від ворога, а з тилу", — наголосив захисник.

Він наголосив, що працівники ТЦК мають публічно перепросити й після цього бути скерованими на фронт, адже там "не вистачає людей". При цьому Деяк пообіцяв надати відношення в бойовий підрозділ.

У ТЦК відреагували

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що після конфлікту з Усенком особисто зустрівся керівник Ужгородського районного військкомату і перепросив за своїх підлеглих.

"Ми щиро вдячні за готовність до діалогу та взаєморозуміння", — зазначила пресслужба.

У ТЦК додали, що після зустрічі ветеран з’явився його узгодження його медичних документів у системі ЗСУ при звільненні з лав ДПСУ задля зняття з військового обліку. Йому пообіцяли "усебічну підтримку".

Випадки неповаги у військкоматі назвали неприпустимими й наголосили, що вони не мають повторюватись. У ТЦК області проводять додаткову роботу з військовослужбовцями щодо стандартів комунікації. Щодо працівників, які спровокували конфлікт, ініціювали "службові заходи реагування".

Ветеран відповів ТЦК

Сам Олександр Усенко заявив, що написати коментар під постом не може, бо доступ закритий. Він закликав представників військкомату не обманювати людей й звинуватив у публікації брехні.

Фото Олександра Усенка Фото: Тарас Деяк / Facebook

"Жоден з тих, хто був причетний до приниження моєї честі та гідності, не вибачився та не визнав своєї провини. Єдиний, хто вибачився за поведінку своїх підлеглих, — це начальник ТЦК! Ваша заява виглядає як спроба згладити ситуацію і перекласти відповідальність", — написав ветеран.

Він зауважив, що у заяві ТЦК також є акцент на готовності допомогти, але Усенко звертається з цим питанням вже місяць і військкомат звернув на це увагу лише після розголосу, хоча допомога є його обов’язком.

"Я вимагаю публічного вибачення та пояснення, чому ваші працівники дозволяють собі зверхню і принизливу поведінку щодо людей. Я вимагаю, щоб винуватці понесли справедливе покарання", — додав ветеран.

Згодом на сторінці "Ветеранського хабу Закарпаття" з’явилося повідомлення, що працівники ТЦК, які втрапили у скандал, особисто зустрілися з Усенком і офіційно перепросили.

"Ми сподіваємося, що ця ситуація стане прикладом для інших, як не слід чинити. Бо лише єдність і повага один до одного робить нас сильними, адже наш справжній ворог — російські окупанти. Такі випадки мають важкі наслідки. Безкарність породжує зло. Наша ветеранська спільнота завжди стоїть на захисті кожного військового, ветерана та їхніх родин", — додали представники хабу.

Нагадаємо, 20 червня спалахнув скандал через те, що з вікна ТЦК у Харківській області випав чоловік. У соцмережах повідомлялось, що його три доби утримували військові й змушували пройти ВЛК, хоча харків’янин був виключений з військового обліку. У військкоматі пояснили інцидент невдалою спробою втечі, а в Раді адвокатів заявляли про побиття постраждалого і його правозахисника.

Адвокат Сергій Кравченко заявив, що один з працівників ТЦК йому погрожував, а після спроби викликати поліцію на нього напали й повалили на землю. В результаті юристу наклали гіпс на колінний суглоб, а його клієнт нібито вистрибнув з третього поверху, почувши про намір військових підробити висновок ВЛК.