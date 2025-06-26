"Где купил инвалидность": работники ТЦК унизили и ударили ветерана войны (фото, видео)

Военный Тарас Деяк сообщил, что в Ужгороде украинский воин получил по голове от сотрудников ТЦК. В военкомате заявили о личной встрече с извинениями, но пострадавший опроверг эти слова.

Related video

Двое военнослужащих — Хаджаев Дмитрий и Ойшер Даниэль — ударили по голове ветерана Александра Усенко, который имеет инвалидность 2 группы. Также, по словам руководителя Закарпатского военно-патриотического Движения "Карпатская Сечь" Тараса Деяка, его унижали словами: "Где купил инвалидность?"

Фото Дмитрия Хаджаева и Даниэля Ойшера Фото: Тарас Деяк / Facebook

"Пока мы на фронте, раненые собратья получают удары не от врага, а из тыла", — подчеркнул защитник.

Он отметил, что работники ТЦК должны публично извиниться и после этого быть направленными на фронт, ведь там "не хватает людей". При этом Деяк пообещал предоставить отношение в боевое подразделение.

В ТЦК отреагировали

В Закарпатском областном ТЦК заявили, что после конфликта с Усенко лично встретился руководитель Ужгородского районного военкомата и извинился за своих подчиненных.

"Мы искренне благодарны за готовность к диалогу и взаимопониманию", — отметила пресс-служба.

В ТЦК добавили, что после встречи ветеран явился на согласование его медицинских документов в системе ВСУ при увольнении из рядов ГПСУ для снятия с воинского учета. Ему пообещали "всестороннюю поддержку".

Случаи неуважения в военкомате назвали недопустимыми и отметили, что они не должны повторяться. В ТЦК области проводят дополнительную работу с военнослужащими по стандартам коммуникации. В отношении работников, которые спровоцировали конфликт, инициировали "служебные меры реагирования".

Ветеран ответил ТЦК

Сам Александр Усенко заявил, что написать комментарий под постом не может, потому что доступ закрыт. Он призвал представителей военкомата не обманывать людей и обвинил в публикации лжи.

Фото Александра Усенко Фото: Тарас Деяк / Facebook

"Ни один из тех, кто был причастен к унижению моей чести и достоинства, не извинился и не признал своей вины. Единственный, кто извинился за поведение своих подчиненных, — это начальник ТЦК! Ваше заявление выглядит как попытка сгладить ситуацию и переложить ответственность", — написал ветеран.

Он отметил, что в заявлении ТЦК также есть акцент на готовности помочь, но Усенко обращается с этим вопросом уже месяц и военкомат обратил на это внимание только после огласки, хотя помощь является его обязанностью.

"Я требую публичного извинения и объяснения, почему ваши работники позволяют себе пренебрежительное и унизительное поведение в отношении людей. Я требую, чтобы виновники понесли справедливое наказание", — добавил ветеран.

Впоследствии на странице "Ветеранского хаба Закарпатья" появилось сообщение, что работники ТЦК, которые попали в скандал, лично встретились с Усенко и официально извинились.

"Мы надеемся, что эта ситуация станет примером для других, как не следует поступать. Потому что только единство и уважение друг к другу делает нас сильными, ведь наш настоящий враг — российские оккупанты. Такие случаи имеют тяжелые последствия. Безнаказанность порождает зло. Наше ветеранское сообщество всегда стоит на защите каждого военного, ветерана и их семей", — добавили представители хаба.

Напомним, 20 июня разгорелся скандал из-за того, что из окна ТЦК в Харьковской области выпал мужчина. В соцсетях сообщалось, что его трое суток удерживали военные и заставляли пройти ВВК, хотя харьковчанин был исключен с воинского учета. В военкомате объяснили инцидент неудачной попыткой побега, а в Совете адвокатов заявляли об избиении пострадавшего и его правозащитника.

Адвокат Сергей Кравченко заявил, что один из работников ТЦК ему угрожал, а после попытки вызвать полицию на него напали и повалили на землю. В результате юристу наложили гипс на коленный сустав, а его клиент якобы выпрыгнул с третьего этажа, услышав о намерении военных подделать заключение ВВК.