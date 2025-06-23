Житель Харькова выпал из окна после задержания ТЦК, его адвокату сломали ногу, — СМИ

Харьковчанин Сергей после инцидента с военнослужащими был вынужден сбежать из больницы. Мужчина утверждает, что его держали несколько дней "на подвале".

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Харьковчанин Сергей З, по словам его адвоката Сергея Кравченко, был снят с воинского учета из-за судимости, но его все равно отправили проходить ВВК, говорится в материале издания KHARKIV Today.

В военном билете у задержанного 40-летнего мужчины была отметка об исключении из воинского учета. Однако это не помешало военкомам удерживать его трое суток, заставлять пройти медкомиссию в поликлинике на улице Мира в Индустриальном районе и отвозить ночевать в город под охраной.

Гражданская жена Сергея в этот момент нашла адвоката Сергея Кравченко и он подтвердил, что его клиент действительно снят с воинского учета. В таком случае человек не должен проходить ВВК, так как исключен из воинского учета как осужденный.

Харьковчанин Сергей З. был снят с воинского учета

"Об этом есть запись в документах. Но представители ТЦК ведут себя как хазары, забирают всех. Областной ТЦК им это позволяет", — пояснил юрист.

Нападение на адвоката в ТЦК Харькова

Однако клиент успел пройти несколько врачей и работники ТЦК уговаривали его зайти к последнему, терапевту. Адвокат в это время отговаривал Сергея делать это и начал видеофиксацию происходящего.

Далее один из военкомов, начал угрожать юристу. Сначала он не представился и просил его выйти, так как человек обязан пройти ВВК.

"Когда начал набирать "102", они напали, забрали телефон, меня повалили на пол. Я понял, что у меня хрустнула нога. С другого телефона я вызвал полицию и сообщил о нападении на адвоката", — рассказал историю Кравченко.

Юрист поехал в в больницу, он успел забрать у своего клиента военный билет с записью об исключении из учета. Врачи наложили Кравченко гипс на коленный сустав.

Побег из ТЦК: что произошло с мужчиной?

Клиент тем временем отказался проходить ВВК и порвал документы с предварительными записями врачей. После этого военкомы Берестинского РТЦК повезли его из Харькова в Берестин.

В здании, которое не является военкоматом, Сергея бросили вместе с несколькими принудительно задержанными на улицах. В ночь на 20 июня мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа, когда услышал, что ему будут делать поддельные выводы медкомиссии и отправят на фронт.

"Увидел единственное окно с ручкой на этаже и просто открыл его. Его отвезли в больницу скорой неотложной помощи в Харькове. Голова разбита, зашивали, сустав поврежден, травма лодыжки", — отмечает Кравченко.

Такими действиями работники ТЦК нарушили ряд статей уголовного кодекса. Адвокат говорит о незаконности их рейдов в Харькове. Содержание людей несколько дней в "арендованных" помещениях также недопустимо.

Полиция тем временем заявила об открытии уголовного производства из-за нападения на адвоката. Случай с падением мужчины из окна здания принудительного содержания также расследуется по статье 128 Уголовного кодекса (нанесение по неосторожности тяжелого или средней тяжести телесного повреждения).

К слову, сотрудники ТЦК посетили больницу, где находился Сергей Адвокат говорит об угрозах его клиенту и требованиях забрать заявление. Мужчина вынужден был бежать второй раз.

Харьковская область провалила план по мобилизации

Издание акцентирует внимание, что о влиянии подобных историй на мобилизацию официально не рассказывается. По данным СМИ, в 2025 году Харьковская область провалила план выполнения мобилизации и понизилась с 6 места в конец второго десятка.

Харьковский совет адвокатов заявляет, что нападение на Сергея Кравченко стало 18-м случаем избиения адвокатов в регионе. Причем насилие применяется как к мужчинам, так и женщинам.

Три последних нападения произошли, когда клиенты юристов были сняты с воинского учета. В этом случае военкомы должны были посмотреть на их документы и просто пожелать хорошего дня.

Харьковский областной ТЦК тем временем не признает факт избиения адвоката и его подзащитного. Военкомы 20 июня писали, что военнообязанный при попытке побега по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа административного здания.

По результатам предварительной проверки установлено, что работники ТЦК не совершили противоправных действий в отношении задержанного ими мужчины.

"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от исполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявляет, что мобилизация в Украине "не должна быть шоком" для людей.

Сотрудники ТЦК признают, что ищут военнообязанных на сайтах продажи автомобилей. Это нужно для выполнения планов призыва.