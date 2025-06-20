В ТЦК признали, что ищут военнообязанных на сайтах продажи авто (видео)

Представитель Житомирского территориального центра комплектования и социальной поддержки подтвердил народному депутату Алексею Гончаренко, что ищут военнообязанных для мобилизации на сайтах продажи автомобилей.

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Нардеп Гончаренко вел трансляцию заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по ТЦК 19 июня. Он задал представителю Житомирского областного ТЦК и СП Олегу Никитину вопрос относительно "слитой" в сеть записи совещания, на которой прозвучала рекомендация искать военнообязанных на сайте AUTO.RIA.

Алексей Гончаренко попросил представителя Житомирского ТЦК прокомментировать поиск военнообязанных на сайтаж продажи авто. На видео с 37:00.

"Хотелось бы услышать от командующего Сухопутных войск, есть ли это и в других областях, просто мы этого не знаем, потому что не "слиты" записи, и какую ответственность понес руководитель Житомирского областного ТЦК", — сказал депутат.

Представитель ТЦК отметил, что Служба безопасности Украины и военная служба правопорядка выясняют, как видео совещания оказалось в сети.

"Для того, чтобы выполнить планы призыва военнообязанных, мы вынуждены использовать варианты, которые не выходят за рамки законодательства. Мы при этом не нарушаем нормы законодательства", — ответил Олег Никитин нардепу.

На уточняющий вопрос относительно поиска военнообязанных на сайтах продажи авто военный ответил, что ТЦК оповещает о вызове через домашние адреса по месту жительства или по месту учебы или работы.

"ТЦК действительно ищут военнообязанных на сайте AUTO.RIA", — написал Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 20 июня.

В Житомирском ТЦК подтвердили Гончаренко, что ищут военнообязанных на сайте AUTO.RIA Фото: скриншот

"Слив" совещания Житомирского ТЦК: детали

6 мая в Житомирском ТЦК объяснили видео с их совещания и назвали "слив" записи "хакерской атакой" россиян для манипулирования общественным мнением. В ведомстве отметили, что действуют в рамках действующего законодательства Украины и назначили служебную проверку по инциденту.

На отрывке видеоконференции, попавшем в сеть, представитель Житомирского ОТЦК и СП дает работникам военкоматов советы, где искать военнообязанных для мобилизации.

"Ищем в учебных заведениях студентов, которые учатся и не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению. AUTO.RIA — покупаем автомобили у этих людей. Любые средства, варианты, приветствуются", — звучит на видеозаписи.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу 18 июня заявил, что силовая мобилизация убивает бизнес в Украине. По его словам, "бусификация" препятствует наполнению украинского бюджета и финансированию армии.

СМИ 18 июня сообщали, что Рада поддержала законопроект, запрещающий мобилизацию украинским коррупционерам.