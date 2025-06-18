"Бусификация" и доставка в ТЦК: силовая мобилизация убивает бизнес в Украине, – нардеп (видео)

Силовые методы мобилизации приводят к крупным потерям в украинской экономике. Непрофессиональная работа сотрудников ТЦК заставляет бизнес закрываться.

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"Совково-рабовладельческая" философия проведения мобилизационной работы прямо бьет по украинскому бюджету и финансированию армии, заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу в эфире "Новини Live".

"Мы чрезвычайно вредим сами себе… Это ["бусификация"] один из важных факторов, который мощно бьет по нашей способности, в том числе лучшему финансированию ВСУ, выплате денег за погибших и прочее", — подчеркнул он.

Украинский бизнес массово жалуется на невозможность нормально работать, набирать в штат рабочих, потерю специалистов и невозможность их замены. Все это снижает способность производства и уплаты налогов в бюджет, добавил Мазурашу.

"Бусификация" годами заставляет часть граждан, которые по разным причинам не могут служить и воевать, искать пути бегства из Украины. Все это отрицательно влияет на экономический климат в стране.

"Мы также "отрезали все средства", которые поступали от работающих за границей. После закрытия границ они перестали приезжать и привозить деньги", — заключил нардеп.

Напомним, Верховная Рада запретила коррупционерам мобилизоваться в ВСУ. Законопроект повышает ответственность за коррупционные преступления.

Украинских предпринимателей обязали до 20 июня отчитаться в ТЦК по поводу наличия автотранспорта и специальной техники. Проигнорировавших требование обещают штрафовать.