Рада запретила мобилизацию украинским коррупционерам, — СМИ

Закон, который предусматривает запрет мобилизации для обвиняемых в коррупционных преступлениях, приняли 17 июня. Сейчас его готовят на подпись президента Владимира Зеленского.

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Законопроект №13271-1 был зарегистрирован 23 мая, как свидетельствует его карточка на сайте Верховной Рады. Он призван повысить ответственность за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Из сравнительной таблицы известно, что предполагается повышение штрафов:

за внесение в декларацию данных, которые отличаются от настоящих на 750-250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (вместо 500-2000) — от 4000 до 6000 необлагаемых минимумов граждан вместо 3000-4000 (в части о других видах наказаний без изменений);

за ложь в декларации с разницей в более 2500 прожиточных минимумов (вместо 2000) — от 6000 до 8000 тысяч необлагаемых минимумов вместо 4000-5000 (другие типы наказаний — без изменений).

Также в статью о незаконном обогащении внесли изменения в части о приобретении активов — будут наказывать за превышение законных доходов на 2750 прожиточных минимумов вместо 6500. В статье о подследственности внесли уточнение, что детективы Национального антикоррупционного бюро ведут досудебное расследование о декларировании ложных данных, если размер отличается более чем на 200 прожиточных минимумов. Также были внесены изменения в условия, которые касаются определения предмета уголовных статей в зависимости от квалификации.

В статье о предъявлении иска о признании активов необоснованными и взыскании их в доход Украины изменили условие относительно разницы между стоимостью и законными доходами — 750 и более прожиточных минимумов вместо 500. Также были уточнены период и объем мониторинга НАПК — только во время, когда человек занимает должность, и только в отношении активов и расходов, связанных с этим периодом. При этом срок мониторинга ограничили четырьмя месяцами.

Был добавлен пункт относительно продолжительности хранения данных в Реестре коррупционных правонарушений. Если нарушение административное, информацию будут хранить до окончания в соответствии со статьей 39 КУоАП (в течение года, если не произошло нового нарушения), если же уголовное — до погашения судимости.

В пояснительной записке говорится, что целью является обновление критериев ответственности в сфере декларирования и незаконного обогащения, совершенствование порядка расследования коррупционных нарушений, устранение пробелов относительно сроков хранения данных в госреестре и сроков мониторинга.

В "Укринформе" сообщали, что закон №13271-1 поддержали 245 депутатов. В СМИ сообщили, что также предусмотрены следующие изменения:

уточнение, что члены ВВК и бывших МСЭК также являются субъектами наказания за незаконное обогащение;

запрет для ВСУ и других военных формирований комплектоваться людьми, обвиняемыми в тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях, дела в отношении которых находятся на стадии судебного рассмотрения.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве в Украине. Фокус разобрался, кому будет доступна возможность иметь несколько паспортов.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 18 июня объяснил, почему в Украине до сих пор не разработали закон о демобилизации. Он заверил, что справедливость для военных законодатели уже обеспечили.