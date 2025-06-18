Рада заборонила мобілізацію українським корупціонерам, — ЗМІ

Закон, який передбачає заборону мобілізації для обвинувачених у корупційних злочинах, прийняли 17 червня. Нині його готують на підпис президента Володимира Зеленського.

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Законопроєкт №13271-1 був зареєстрований 23 травня, як свідчить його картка на сайті Верховної Ради. Він покликаний підвищити відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

З порівняльної таблиці відомо, що передбачається підвищення штрафів:

за внесення у декларацію даних, які відрізняються від справжніх на 750-250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (замість 500-2000) — від 4000 до 6000 неоподаткованих мінімумів громадян замість 3000-4000 (у частині про інші види покарань без змін);

за брехню у декларації з різницею у понад 2500 прожиткових мінімумів (замість 2000) — від 6000 до 8000 тисяч неоподаткованих мінімумів замість 4000-5000 (інші типи покарань — без змін).

Також у статті про незаконне збагачення внесли зміни в частині про набуття активів — каратимуть за перевищення законних доходів на 2750 прожиткових мінімумів замість 6500. У статті про підслідність внесли уточнення, що детективи Національного антикорупційного бюро ведуть досудове розслідування про декларування неправдивих даних, якщо розмір відрізняється на понад 200 прожиткових мінімумів. Також були внесені зміни в умови, які стосуються визначення предмета кримінальних статей залежно від кваліфікації.

У статті про пред’явлення позову про визнання активів необґрунтованими й стягнення їх в дохід України змінили умову щодо різниці між вартістю й законними доходами — 750 і більше прожиткових мінімумів замість 500. Також були уточнено період і обсяг моніторингу НАЗК — лише в час, коли людина обіймає посаду, і лише стосовно активів й витрат, пов’язаних з цим періодом. При цьому термін моніторингу обмежили чотирма місяцями.

Був доданий пункт стосовно тривалості збереження даних в Реєстрі корупційних правопорушень. Якщо порушення адміністративне, інформацію зберігатимуть до закінчення відповідно до статті 39 КУпАП (протягом року, якщо не сталося нового порушення), якщо ж кримінальне — до погашення судимості.

У пояснювальній записці йдеться, що метою є оновлення критерії відповідальності у сфері декларування та незаконного збагачення, удосконалення порядку розслідування корупційних порушень, усунення прогалин щодо строків зберігання даних у держреєстрі та строків моніторингу.

В "Укрінформі" повідомляли, що закон №13271-1 підтримали 245 депутатів. У ЗМІ повідомили, що також передбачені такі зміни:

уточнення, що члени ВЛК та колишніх МСЕК також є суб’єктами покарання за незаконне збагачення;

заборона для ЗСУ й інших військових формувань комплектуватись людьми, обвинуваченими у тяжких і особливо тяжких корупційних злочинах, справи щодо яких перебувають на стадії судового розгляду.

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