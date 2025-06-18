Рада ухвалила закон про множинне громадянство: кому доступне і навіщо це Україні (інфографіка)

18 червня парламент проголосував за закон про введення інституту множинного громадянства. Ініціатором змін був президент Володимир Зеленський.

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За закон №11469 проголосували 243 парламентарі, а проти — 19. Ще дев’ятеро політиків утримались, як свідчить опубліковане народним депутатом Ярославом Железняком фото з Верховної Ради.

Результати голосування за закон №11469 Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Всі правки врахували як було у редакції Комітету", — зауважив він.

Множинне громадянство в Україні: хто отримає

Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що новий закон допускає множинне громадянство для:

дітей за народженням, тобто дитина автоматично набуває українського громадянства і громадянства іншої країни, де була народжена;

дітей-українців, які були всиновлені іноземцями й набувають також їхнього громадянства;

українців, які автоматично набули іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцями;

для повнолітніх українців, яким інші країни автоматично надаватимуть громадянство і які водночас не будуть отримувати документи на підтвердження;

іноземців, які у спрощеному порядку набули українського громадянства (стосується виключно громадян держав з відповідного переліку);

українців, які набувають громадянства держав з того самого переліку.

У Міністерстві національної єдності пояснили, що множинне громадянство дозволили лише за чітко встановленими правилами. Для держслужбовців і суддів це залишатиметься недоступним.

Основні положення закону про множинне громадянство Фото: Міністерство національної єдності

Що ж стосується російської насильної паспортизації на окупованих територіях, новий закон це не легалізує. Навпаки — він створює підстави, щоб позбавляти громадянства українців, які добровільно отримують паспорти РФ.

"Примус — не підстава для покарання", — наголосили у міністерстві.

Множинне громадянство в Україні: навіщо це потрібно

Нардеп і голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов пояснив, що зміни сприятимуть збереженню зв’язків з мільйонами українців, які виїхали за кордон, та поверненню біженців додому.

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов назвав 18 червня "історичним днем для України" через ухвалення закону про множинне громадянство. Він пояснив, що зміни враховують сучасні виклики глобалізованого світу.

"Це наш крок назустріч до Європейського Союзу і 130 демократичних країн, де така практика вже давно є нормою. Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую всім, хто зробив це можливим", — заявив Чернишов.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що законопроєкт про множинне громадянство передбачав процедуру позбавлення українського паспорта за участь у війні на боці російських окупантів.

17 грудня законопроєкт підтримала Верховна Рада. До другого читання обіцяли врахувати пропозиції та зауваження стосовно документа.