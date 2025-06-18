Рада приняла закон о множественном гражданстве: кому доступно и зачем это Украине (инфографика)

18 июня парламент проголосовал за закон о введении института множественного гражданства. Инициатором изменений был президент Владимир Зеленский.

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За закон №11469 проголосовали 243 парламентария, а против — 19. Еще девять политиков воздержались, как свидетельствует опубликованное народным депутатом Ярославом Железняком фото из Верховной Рады.

Результаты голосования за закон №11469 Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Все правки учли как было в редакции Комитета", — отметил он.

Множественное гражданство в Украине: кто получит

Нардеп Алексей Гончаренко объяснил, что новый закон допускает множественное гражданство для:

детей по рождению, то есть ребенок автоматически приобретает украинское гражданство и гражданство другой страны, где был рожден;

детей-украинцев, которые были усыновлены иностранцами и приобретают также их гражданство;

украинцев, которые автоматически приобрели другое гражданство вследствие бракосочетания с иностранцами;

для совершеннолетних украинцев, которым другие страны автоматически будут предоставлять гражданство и которые при этом не будут получать документы на подтверждение;

иностранцев, которые в упрощенном порядке приобрели украинское гражданство (касается исключительно граждан государств из соответствующего перечня);

украинцев, которые приобретают гражданство государств из того же перечня.

В Министерстве национального единства объяснили, что множественное гражданство разрешили только по четко установленным правилам. Для госслужащих и судей это будет оставаться недоступным.

Основные положения закона о множественном гражданстве Фото: Министерство национального единства

Что же касается российской насильственной паспортизации на оккупированных территориях, новый закон это не легализует. Наоборот — он создает основания, чтобы лишать гражданства украинцев, которые добровольно получают паспорта РФ.

"Принуждение — не основание для наказания", — отметили в министерстве.

Множественное гражданство в Украине: зачем это нужно

Нардеп и председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов пояснил, что изменения будут способствовать сохранению связей с миллионами украинцев, которые выехали за границу, и возвращению беженцев домой.

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов назвал 18 июня "историческим днем для Украины" из-за принятия закона о множественном гражданстве. Он пояснил, что изменения учитывают современные вызовы глобализированного мира.

"Это наш шаг навстречу Европейскому Союзу и 130 демократическим странам, где такая практика уже давно является нормой. Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо всем, кто сделал это возможным", — заявил Чернышов.

Напомним, Фокус сообщал, что законопроект о множественном гражданстве предусматривал процедуру лишения украинского паспорта за участие в войне на стороне российских оккупантов.

17 декабря законопроект поддержала Верховная Рада. Ко второму чтению обещали учесть предложения и замечания по документу.