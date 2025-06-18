"Заслужили більше всіх": Стефанчук пояснив, чому досі не ухвалили закон про демобілізацію

В Україні давно працюють над законодавчими змінами, які дозволили б мобілізованим повернутись до цивільного життя. Однак, зі слів спікера Ради Руслана Стефанчука, усе необхідне законодавство для військових було прийняте.

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"Я вже декілька разів відповідав, що такі важливі речі як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права. Тільки після того, як ми проговоримо з військовими перспективи й наслідки цього рішення", — наголосив в інтерв'ю "РБК-Україна" від 18 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що історично таке рішення в Україні вже ухвалювали. Тоді законопроєкт про демобілізацію вніс міністр оборони УНР Микола Порш, і Центральна Рада ухвалила зміни. Стефанчук наголосив, що українцям добре відомо, "чим все це завершилось". Йдеться про те, що солдати почали масово залишати службу й армія втратила боєздатність, в довготривалій перспективі це призвело до краху держави.

"І саме тому, що ми це знаємо, ми дуже обережно підходимо до цих питань", — зауважив спікер.

Він підтвердив, що українські військові "заслужили більше всіх" на справедливі правила відпусток, ротацій та соціальної підтримки, в тому числі допомоги рідним воїнів в разі загибелі.

"Але тут український парламент прийняв все необхідне законодавство. Далі я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що Міноборони розробило законопроєкт про демобілізацію, але Генштаб ЗСУ виступив проти. Зазначалось, що причина — у потенційному одночасному звільненні понад 100 тисяч бійців, що серйозно вплинуло б на боєздатність Сил оборони.

19 квітня нардеп Федір Веніславський попередив, що завершення воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. Для цього потрібно буде окреме рішення президента, підтримане Верховною Радою.