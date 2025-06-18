"Заслужили больше всех": Стефанчук объяснил, почему до сих пор не приняли закон о демобилизации

В Украине давно работают над законодательными изменениями, которые позволили бы мобилизованным вернуться к гражданской жизни. Однако, по словам спикера Рады Руслана Стефанчука, все необходимое законодательство для военных было принято.

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"Я уже несколько раз отвечал, что такие важные вещи как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права. Только после того, как мы проговорим с военными перспективы и последствия этого решения", — отметил в интервью "РБК-Украина" от 18 июня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что исторически такое решение в Украине уже принимали. Тогда законопроект о демобилизации внес министр обороны УНР Николай Порш, и Центральная Рада приняла изменения. Стефанчук отметил, что украинцам хорошо известно, "чем все это завершилось". Речь идет о том, что солдаты начали массово покидать службу и армия потеряла боеспособность, в долгосрочной перспективе это привело к краху государства.

"И именно потому, что мы это знаем, мы очень осторожно подходим к этим вопросам", — отметил спикер.

Он подтвердил, что украинские военные "заслужили больше всех" на справедливые правила отпусков, ротаций и социальной поддержки, в том числе помощи родным воинов в случае гибели.

"Но здесь украинский парламент принял все необходимое законодательство. Далее я хотел бы, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства", — добавил Стефанчук.

Напомним, в СМИ сообщали, что Минобороны разработало законопроект о демобилизации, но Генштаб ВСУ выступил против. Отмечалось, что причина — в потенциальном одновременном увольнении более 100 тысяч бойцов, что серьезно повлияло бы на боеспособность Сил обороны.

19 апреля нардеп Федор Вениславский предупредил, что завершение военного положения не будет означать автоматическую демобилизацию. Для этого нужно будет отдельное решение президента, поддержанное Верховной Радой.