"Бусифікація" і доставка в ТЦК: силова мобілізація вбиває бізнес в Україні, — нардеп (відео)

Силові методи мобілізації призводять до великих втрат в українській економіці. Непрофесійна робота співробітників ТЦК змушує бізнес закриватися.

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"Совково-рабовласницька" філософія проведення мобілізаційної роботи прямо б'є по українському бюджету і фінансуванню армії, заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу в ефірі "Новини Live".

"Ми надзвичайно шкодимо самі собі... Це ["бусифікація"] один із важливих чинників, який потужно б'є по нашій спроможності, зокрема кращому фінансуванню ЗСУ, виплаті грошей за загиблих та інше", — наголосив він.

Український бізнес масово скаржиться на неможливість нормально працювати, набирати до штату робітників, втрату фахівців і неможливість їхньої заміни. Усе це знижує спроможність виробництва та сплати податків до бюджету, додав Мазурашу.

"Бусифікація" роками змушує частину громадян, які з різних причин не можуть служити і воювати, шукати шляхи втечі з України. Усе це негативно впливає на економічний клімат у країні.

"Ми також "відрізали всі кошти", які надходили від тих, хто працює за кордоном. Після закриття кордонів вони перестали приїжджати і привозити гроші", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила корупціонерам мобілізуватися до ЗСУ. Законопроєкт підвищує відповідальність за корупційні злочини.

Українських підприємців зобов'язали до 20 червня відзвітувати в ТЦК щодо наявності автотранспорту та спеціальної техніки. Тих, хто проігнорував вимогу, обіцяють штрафувати.