Бізнес в Україні зобов'язаний подати до ТЦК звіти по транспорту: кому загрожує штраф до 60 000 гривень

Українські підприємства зобов'язані до 20 червня подати звіти до територіальних центрів комплектування про наявність автотранспорту та спеціальної техніки.

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Здавати звітність підприємцям потрібно з огляду на положення про військово-транспортний обов'язок, затверджене постановою Кабінету міністрів України №1921.

Йдеться про легкові, вантажні автомобілі та спецтехніку — засоби пересування або машини, які числяться на балансі підприємства. Якщо юридичні особи не подадуть звіти, їм загрожує штраф від 34 000 до 59 000 гривень.

Щоб уникнути ризиків затримки, чиновники радять подавати в ТЦК документи до 19 червня включно.

У звітах для ТЦК мають бути кількість машин і техніки на підприємстві

Відомості у звітах мають включати кількість машин і техніки, їхній технічний стан. Крім цього, у ТЦК необхідно повідомити інформацію про громадян, які працюють на таких підприємствах.

За наявності орендованих транспортних засобів, їх теж потрібно відобразити у звіті для військкоматів. Фізичні особи-підприємці (ФОП) та звичайні громадяни не зобов'язані надавати ці звіти.

Нагадаємо, у Верховній Раді з'явився законопроєкт, який передбачає покарання для військкомів за бусифікацію та застосування фізичної сили до українців.

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