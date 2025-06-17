Бизнес в Украине обязан подать в ТЦК отчеты по транспорту: кому грозит штраф до 60 000 гривен

Украинские предприятия обязаны до 20 июня подавать отчеты в территориальные центры комплектования о наличии автотранспорта и специальной техники.

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Сдавать отчетность предпринимателям нужно исходя из положения о военно-транспортной обязанности, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины №1921.

Речь идет о легковых, грузовых автомобилях и спецтехнике — средств передвижения или машин, которые числятся на балансе предприятия. Если юридические лица не подадут отчеты, им грозит штраф от 34 000 до 59 000 гривен.

Чтобы избежать рисков задержки, чиновники советуют подавать в ТЦК документы до 19 июня включительно.

В отчетах для ТЦК должны быть количество машин и техники на предприятии

Сведения в отчетах должны включать количество машин и техники, их техническое состояние. Кроме этого, в ТЦК необходимо сообщить информацию о гражданах, работающих на таких предприятиях.

При наличии арендованных транспортных средств, их тоже нужно отразить в отчете для военкоматов. Физические лица-предприниматели (ФЛП) и обычные граждане не обязаны предоставлять эти отчеты.

Напомним, в Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий наказания для военкомов за бусификацию и применение физической силы к украинцам.

СМИ писали о планах Генштаба ВСУ мобилизовать всех годных к службе в армию добровольцев из ДФТГ. Их спецподготовка наводчиков и участие в мобильных огневых группах не учитывается.