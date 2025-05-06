"Манипулирование": в Житомирском ТЦК объяснили видео с их совещания, детали (фото, видео)

В сети накануне появилось видео совещания работников Житомирского ТЦК. Те уже отреагировали, назвав это провокацией со стороны россиян.

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Соответствующее заявление появилось на странице Житомирского ТЦК и СП в Facebook.

"Враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам", — отметили там.

Работники ТЦК и СП Житомирской области назвали это "хакерской атакой" на их систему.

"В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации", — отметили они.

В местном ТЦК добавили, что действуют в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Более того, те назначили служебную проверку из-за инцидента.

Видео совещания Житомирского ТЦК

Кадры совещания Житомирского ТЦК Фото: скріншот

Видео со служебного совещания в Житомирском ТЦК и СП недавно попало в сеть.

В частности, работники обсуждали вопрос, как "собирать накопления".

"Не только на полицию надеемся, кого нам приведет, или на группу оповещения. А также другие меры. Это владельцы оружия, ищем через полицию, ищем среди лиц, подлежащих приписке 2008 года. Ищем в учебных заведениях студентов, которые учатся и не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению. Авто.Риа — покупаем автомобили у этих людей. Любые средства, варианты, приветствуются", — звучало на совещании, судя по видео.

В частности, говорили о том, что, мол, такого "расслабона", как в апреле, не будет.

Напомним, во Львове работники ТЦК мобилизовали мужчину без одного кроссовка, который застрял в заборе.

Также Фокус писал о том, что начальник отдела одного из ТЦК Ровенской области Юрий Ковалюк жаловался, что командиры бездумно отправляют на гибель множество солдат. Военком оказался под Краматорском.