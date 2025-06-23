Житель Харкова випав із вікна після затримання ТЦК, його адвокату зламали ногу, — ЗМІ

Харків'янин Сергій після інциденту з військовослужбовцями був змушений втекти з лікарні. Чоловік стверджує, що його тримали кілька днів "на підвалі".

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Харків'янина Сергія З, за словами його адвоката Сергія Кравченка, було знято з військового обліку через судимість, але його все одно відправили проходити ВЛК, йдеться в матеріалі видання KHARKIV Today.

У військовому квитку в затриманого 40-річного чоловіка була відмітка про виключення з військового обліку. Однак це не завадило військкомам утримувати його три доби, примушувати пройти медкомісію в поліклініці на вулиці Миру в Індустріальному районі та відвозити ночувати в місто під охороною.

Цивільна дружина Сергія в цей момент знайшла адвоката Сергія Кравченка і він підтвердив, що його клієнт дійсно знятий з військового обліку. У такому разі людина не повинна проходити ВЛК, бо виключена з військового обліку як засуджена.

Харків'янина Сергія З. було знято з військового обліку

"Про це є запис у документах. Але представники ТЦК поводяться як хазари, забирають усіх. Обласний ТЦК їм це дозволяє", — пояснив юрист.

Напад на адвоката в ТЦК Харкова

Однак клієнт встиг пройти кілька лікарів і працівники ТЦК вмовляли його зайти до останнього, терапевта. Адвокат у цей час відмовляв Сергія робити це і почав відеофіксацію того, що відбувається.

Далі один із воєнкомів почав погрожувати юристу. Спочатку він не представився і просив його вийти, бо людина зобов'язана пройти ВВК.

"Коли почав набирати "102", вони напали, забрали телефон, мене повалили на підлогу. Я зрозумів, що в мене хруснула нога. З іншого телефону я викликав поліцію і повідомив про напад на адвоката", — розповів історію Кравченко.

Юрист поїхав до лікарні, він встиг забрати у свого клієнта військовий квиток із записом про виключення з обліку. Лікарі наклали Кравченку гіпс на колінний суглоб.

Втеча з ТЦК: що сталося з чоловіком?

Клієнт тим часом відмовився проходити ВВК і порвав документи з попередніми записами лікарів. Після цього воєнкоми Берестинського РТЦК повезли його з Харкова до Берестина.

У будівлі, яка не є військкоматом, Сергія кинули разом із кількома примусово затриманими на вулицях. У ніч на 20 червня чоловік вистрибнув із вікна третього поверху, коли почув, що йому робитимуть підроблені висновки медкомісії та відправлять на фронт.

"Побачив єдине вікно з ручкою на поверсі і просто відчинив його. Його відвезли в лікарню швидкої невідкладної допомоги в Харкові. Голова розбита, зашивали, суглоб пошкоджений, травма щиколотки", — зазначає Кравченко.

Такими діями працівники ТЦК порушили низку статей кримінального кодексу. Адвокат говорить про незаконність їхніх рейдів у Харкові. Утримання людей кілька днів в "орендованих" приміщеннях також неприпустиме.

Поліція тим часом заявила про відкриття кримінального провадження через напад на адвоката. Випадок із падінням чоловіка з вікна будівлі примусового тримання також розслідують за статтею 128 Кримінального кодексу (заподіяння з необережності тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження).

До слова, співробітники ТЦК відвідали лікарню, де перебував Сергій Адвокат говорить про погрози його клієнту і вимоги забрати заяву. Чоловік змушений був тікати вдруге.

Харківська область провалила план із мобілізації

Видання наголошує, що про вплив подібних історій на мобілізацію офіційно не розповідається. За даними ЗМІ, 2025 року Харківська область провалила план виконання мобілізації та понизилася з 6 місця в кінець другого десятка.

Харківська рада адвокатів заявляє, що напад на Сергія Кравченка став 18-м випадком побиття адвокатів у регіоні. Причому насильство застосовується як до чоловіків, так і до жінок.

Три останні напади сталися, коли клієнти юристів були зняті з військового обліку. У цьому випадку військкоми мали подивитися на їхні документи і просто побажати гарного дня.

Харківський обласний ТЦК тим часом не визнає факт побиття адвоката та його підзахисного. Військкоми 20 червня писали, що військовозобов'язаний під час спроби втечі з власної необережності випав із вікна третього поверху адміністративної будівлі.

За результатами попередньої перевірки встановлено, що працівники ТЦК не вчинили протиправних дій щодо затриманого ними чоловіка.

"Інцидент стався винятково через необережні та нерозважливі дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що мобілізація в Україні "не повинна бути шоком" для людей.

Співробітники ТЦК визнають, що шукають військовозобов'язаних на сайтах продажу автомобілів. Це потрібно для виконання планів призову.