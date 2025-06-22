"Мобілізація не має бути шоком": Сирський наполягає на змінах у роботі ТЦК

Основним джерелом поповнення української армії залишається мобілізація, яка не повинна бути шоком для громадян, вважає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Головним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації, підкреслив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, мобілізація є "непопулярним заходом", але в умовах війни ще жодна країна не уникла цього.

"Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком", — наголосив головком.

Нагадаємо, Фокус писав, що раніше Олександр Сирський доручив перевірити обставини мобілізації колишнього бойового медика Романа Замрія. Попри наявність відстрочки чоловіка затримали працівники ТЦК в Чернівецькій області та три дні утримували у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

4 червня столичні пабліки поширили відео, на якому військовозобов'язаний намагався втекти від співробітників ТЦК через вікно автобуса на мосту Патона у Києві. Військовослужбовці намагалися повернути чоловіка назад у салон.

Також 4 червня ЗМІ писали про рішення суду щодо чоловіка, який ховався від працівників ТЦК в автомобілі. Дружина військовозобов'язаного тим часом сіла за кермо та наїхала на правоохоронця, який стояв попереду.