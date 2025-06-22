"Мобилизация не должна быть шоком": Сырский настаивает на изменениях в работе ТЦК

Основным источником пополнения украинской армии остается мобилизация, которая не должна быть шоком для граждан, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Главным источником обеспечения пополнения нашей армии является продолжение мобилизации, подчеркнул главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский на встрече с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, мобилизация является "непопулярной мерой", но в условиях войны еще ни одна страна не избежала этого.

"В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком", — подчеркнул главком.

Напомним, Фокус писал, что ранее Александр Сырский поручил проверить обстоятельства мобилизации бывшего боевого медика Романа Замрия. Несмотря на наличие отсрочки мужчину задержали сотрудники ТЦК в Черновицкой области и три дня удерживали в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

4 июня столичные паблики распространили видео, на котором военнообязанный пытался убежать от сотрудников ТЦК через окно автобуса на мосту Патона в Киеве. Военнослужащие пытались вернуть мужчину обратно в салон.

Также 4 июня СМИ писали о решении суда в отношении мужчины, который прятался от сотрудников ТЦК в автомобиле. Жена военнообязанного тем временем села за руль и наехала на правоохранителя, который стоял впереди.