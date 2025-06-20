Мужчина прыгнул из окна ТЦК: юристы заявили, что военные избили его и адвоката (фото)

В Совете адвокатов Харьковской области отметили, что пострадавший выбросился из окна, потому что больше не мог терпеть издевательства. Его правозащитника после встречи с работниками военкомата, как утверждается, госпитализировали.

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Инцидент, который в Совете адвокатов описали как "очередную трагедию", произошел 19 июня в помещении военно-врачебной комиссии. Туда, как известно из публикации от 20 июня, работники ТЦК города Берестин (до 2024 года назывался Красноград) доставили несколько человек.

"Мужчину, исключенного из учета, пытались принудительно мобилизовать, несмотря на прямые нарушения закона", — отметили юристы.

На место приехал его адвокат, чтобы оказать клиенту правовую помощь и помешать незаконным действиям. Однако в результате нарушений и превышений полномочий со стороны работников ТЦК он был избит. Кроме того, в сторону правозащитника и на широкую общественность военные высказывали пренебрежение и публичное осуждение. Со сломанной ногой и "многочисленными ушибами" его госпитализировали.

Фото, которое прикрепили юристы к посту Фото: Совет адвокатов Харьковской области

"После этого сотрудники ТЦК продолжили издевательства над исключенным с учета мужчиной: избиение, моральное давление и пытки более 16 часов подряд", — сообщили в Совете адвокатов Харьковской области.

Отмечается, что не выдержав издевательств, украинец выбросился из окна. Юристы отмечают, что речь идет не о единичном случае, а "безнаказанность и произвол в системе приводят к трагедиям".

Публикация Совета адвокатов Харьковской области Фото: Скриншот

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что мужчину, исключенного из воинского учета, удерживали в ТЦК города Берестин трое суток и заставляли проходить ВВК. Его родные обращались в полицию и на горячую линию Минобороны. В конце концов харьковчанин оказался в больнице неотложной помощи, выпав из окна третьего этажа. В Харьковском областном ТЦК заявили, что пострадавший был военнообязанным и выпал по собственной неосторожности при попытке убежать. Предварительная проверка не выявила противоправных действий со стороны военных.

19 июня в сети появились кадры, на которых водитель "катает" на капоте военного в камуфляже. На повороте мужчина спрыгнул, является ли он работником ТЦК, неизвестно.