Харьковчанин выпал из окна ТЦК: родные готовятся к суду, военкомат подтвердил инцидент (фото)

По данным соцсетей, мужчину удерживали трое суток и заставляли пройти медосмотр несмотря на исключение с учета. В областном ТЦК заявили, что он убегал.

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Работники ТЦК в Берестине в Харьковской области 18 июня задержали харьковчанина, в военном билете которого была отметка об исключении из учета. В Telegram-канале "Харьков 1654" передали, что его удерживали трое суток, заставляли пройти ВВК и отвозили ночевать в город под охраной.

Ночью на 20 июня, по информации соцсетей, мужчина выпал из окна третьего этажа местного ТЦК. Харьковчанин выжил, "скорая" отвезла его в 4-ю больницу неотложной помощи.

Скорее всего, "скорая", которую вызвали для пострадавшего Фото: Скриншот із відео на Telegram-каналі "Харків 1654"

Отмечается, что родственники сообщали о ситуации на линию 102, писали заявление в полицию и звонили на горячую линию Минобороны. Полицейские приняли заявление и уехали. Также с мужчиной работает адвокат, который все фиксирует. Авторы контента добавили, что будет суд.

Стоит заметить, что в посте говорится о Краснограде — на самом деле это старое название города Берестин, он был переименован в 2024 году.

Мужчина выпал из окна: что говорят в ТЦК

В Харьковском областном ТЦК подтвердили, что ночью из окна третьего этажа одного из районных военкоматов выпал мужчина. Однако отмечается, что он — военнообязанный и пытался убежать, а несчастный случай произошел по его собственной неосторожности.

Пресс-служба сообщила, что в результате падения украинец получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Ему немедленно вызвали "скорую", и пострадавшего госпитализировали.

"По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", — отметили в военкомате.

Реакция Харьковского областного ТЦК Фото: Скриншот

Напомним, 18 июня в ТЦК умер 50-летний Алексей Науменко, медики "скорой" реанимировать его не смогли. В военкомате заявили, что мужчина посреди ночи пожаловался на жгучую боль в области сердца и уже через 12 минут был без сознания.

Адвокат Мирослава Мостовая рассказала Фокусу о двух способах, как проверить, не находится ли человек в розыске ТЦК. Чтобы избавиться от такого статуса, необходимо явиться в военкомат.