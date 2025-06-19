В одном из ТЦК Львовской области умер 50-летний мужчина: военкомы говорят об "инфаркте"

Полиция "пригласила" в Стрыйский районный военкомат 50-летнего мужчину. Через некоторое время у него заболело сердце, дежурный якобы сразу вызвал скорую помощь.

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Алексей Науменко умер в военкомате ночью 18 июня, врачи "скорой" не смогли его реанимировать. Об этом сообщил в Facebook Львовский областной ТЦК.

Военкомы отмечают, что 17 июня около 22:30 полиция "пригласила" в помещение Стрыйского РТЦК 50-летнего Науменко. У него отсутствовал военно-учетный документ и после введения в Украине военного положения он ни разу не появлялся в ТЦК, говорится в сообщении.

Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца около 0:55. Находившийся на дежурстве военнослужащий якобы сразу вызвал скорую помощь. Медики прибыли через 12 минут, мужчина уже находился в бессознательном состоянии.

Причину смерти обещают установить ​​при проведении экспертизы судебно-медицинской экспертизы после вскрытия тела. Предварительная версия гибели — инфаркт, назначено служебное расследование.

Следственно-оперативная группа при осмотре тела Науменко не выявила телесных повреждений, добавили военкомы.

Подтверждения данной информации из независимых источников на момент публикации новости не было. Полиция Львовской области не комментировала инцидент.

Напомним, в Киевской области один из водителей провез на капоте машины военного. Вероятно, это был местный военком.

Нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу ранее говорил, что "бусификация" убивает бизнес в Украине и экономику страны в целом.