В одному з ТЦК Львівської області помер 50-річний чоловік: військкоми кажуть про "інфаркт"

Поліція "запросила" до Стрийського районного військкомату 50-річного чоловіка. Через деякий час у нього заболіло серце, черговий нібито одразу викликав швидку допомогу.

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Олексій Науменко помер у військкоматі вночі 18 червня, лікарі "швидкої" не змогли його реанімувати. Про це повідомив у Facebook Львівський обласний ТЦК.

Військкоми зазначають, що 17 червня близько 22:30 поліція "запросила" до приміщення Стрийського РТЦК 50-річного Науменка. У нього був відсутній військово-обліковий документ і після введення в Україні воєнного стану він жодного разу не з'являвся в ТЦК, ідеться в повідомленні.

Науменко поскаржився на пекучий біль у ділянці серця близько 0:55. Військовослужбовець, який перебував на чергуванні, нібито відразу викликав швидку допомогу. Медики прибули через 12 хвилин, чоловік уже перебував у несвідомому стані.

Причину смерті обіцяють встановити під час проведення експертизи судово-медичної експертизи після розтину тіла. Попередня версія загибелі — інфаркт, призначено службове розслідування.

Слідчо-оперативна група під час огляду тіла Науменка не виявила тілесних ушкоджень, додали воєнкоми.

Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел на момент публікації новини не було. Поліція Львівської області не коментувала інцидент.

Нагадаємо, у Київській області один із водіїв провіз на капоті машини військового. Імовірно, це був місцевий воєнком.

Нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу раніше говорив, що "бусифікація" вбиває бізнес в Україні та економіку країни загалом.