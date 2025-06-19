"Незрозуміла ситуація": на Київщині водій "прокатав" на капоті військового, — соцмережі (відео)

На дорозі одного з населених пунктів Київської області стався інцидент з чоловіком у військовій формі. В соцмережах поширюють кадри з салону автомобіля, на яких видно, як водій везе на капоті автівки людину у "пікселі".

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На опублікованому в Instagram-акаунті dtp.kiev.ua відео чоловік у формі військового лежить на капоті автомобіля, що рухається. Він жестами просить водія спинитися.

На повороті машина сповільнюється, і чоловік зістрибує з капота. Невідомо, чи був він співробітником територіального центру комплектування та соціальної підтримки та чим завершився інцидент. Також невідомо, в якому саме населеному пункті сталася подія.

"Незрозуміла ситуація в Київській області: невідомий водій провіз людину у військовій формі на капоті. На одному з поворотів чоловік покинув автомобіль….. Наразі ніякої більше інформації немає. Сподіваємось ніхто не постраждав", — написали адміни сторінки.

У Київському обласному ТЦК та СП та інших відомствах на момент публікації матеріалу не давали коментарів щодо відео з чоловіком у військовій формі.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу 18 червня заявив, що силова мобілізація вбиває бізнес в Україні. За його словами, непрофесійна робота співробітників ТЦК шкодить українській економіці.

В Telegram-каналах Харкова поширювали відео інциденту зі співробітниками ТЦК, що стався 16 червня. Працівники військкомату в чорній формі та балаклавах жорстко затримали чоловіка.