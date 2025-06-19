"Непонятная ситуация": на Киевщине водитель "прокатил" на капоте военного, — соцсети (видео)

На дороге одного из населенных пунктов Киевской области произошел инцидент с мужчиной в военной форме. В соцсетях распространяют кадры из салона автомобиля, на которых видно, как водитель везет на капоте машины человека в "пикселе".

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На опубликованном в Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua видео мужчина в форме военного лежит на капоте движущегося автомобиля. Он жестами просит водителя остановиться.

На повороте машина замедляется, и мужчина спрыгивает с капота. Неизвестно, был ли он сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки и чем завершился инцидент. Также неизвестно, в каком именно населенном пункте произошло происшествие.

"Непонятная ситуация в Киевской области: неизвестный водитель провез человека в военной форме на капоте. На одном из поворотов мужчина покинул автомобиль..... Пока никакой больше информации нет. Надеемся никто не пострадал", — написали админы страницы.

В Киевском областном ТЦК и СП и других ведомствах на момент публикации материала не давали комментариев относительно видео с мужчиной в военной форме.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу 18 июня заявил, что силовая мобилизация убивает бизнес в Украине. По его словам, непрофессиональная работа сотрудников ТЦК вредит украинской экономике.

В Telegram-каналах Харькова распространяли видео инцидента с сотрудниками ТЦК, произошедшего 16 июня. Работники военкомата в черной форме и балаклавах жестко задержали мужчину.