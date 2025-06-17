В Харькове сотрудники ТЦК жестко задержали мужчину: на видео слышны звуки электрошокера

В Харькове вечером сотрудники ТЦК в черной форме и балаклавах силой задерживали мужчин. На кадрах с места событий слышны звуки ударов электрошокером.

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Инцидент случился 16 июня на улице Владислава Зубенко. О жестком задержании пишут в местных Telegram-каналах.

Частичные звуки применения электрошокера слышны на одном из видео. Судя по кадрам, действие происходит на дороге в лесистой местности. Военнообязанного пытаются спасти от "бусификации" неравнодушные люди.

Чем завершился инцидент доподлинно неизвестно. Харьковский ТЦК не комментировал случившееся.

Напомним, украинский бизнес обязали до 20 июня подавать отчеты в территориальные центры комплектования о наличии автотранспорта и специальной техники.

Верховная Рада недавно зарегистрировала законопроект, предусматривающий наказания для сотрудников ТЦК. За применение физической силы им грозит ограничение свободы до 2 лет.