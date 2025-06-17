У Харкові співробітники ТЦК жорстко затримали чоловіка: на відео чути звуки електрошокера

У Харкові ввечері співробітники ТЦК у чорній формі та балаклавах силою затримували чоловіків. На кадрах з місця подій чути звуки ударів електрошокером.

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Інцидент трапився 16 червня на вулиці Владислава Зубенка. Про жорстке затримання пишуть у місцевих Telegram-каналах.

Часткові звуки застосування електрошокера чути на одному з відео. Судячи з кадрів, дія відбувається на дорозі в лісистій місцевості. Військовозобов'язаного намагаються врятувати від "бусифікації" небайдужі люди.

Чим завершився інцидент достеменно невідомо. Харківський ТЦК не коментував того, що трапилося.

Нагадаємо, український бізнес зобов'язали до 20 червня подавати звіти до територіальних центрів комплектування про наявність автотранспорту та спеціальної техніки.

Верховна Рада нещодавно зареєструвала законопроєкт, що передбачає покарання для співробітників ТЦК. За застосування фізичної сили їм загрожує обмеження волі до 2 років.