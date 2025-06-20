Харків'янин випав з вікна ТЦК: рідні готуються до суду, військкомат підтвердив інцидент (фото)

За даними соцмереж, чоловіка утримували три доби й змушували пройти медогляд попри виключення з обліку. В обласному ТЦК заявили, що він тікав.

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Працівники ТЦК у Берестині на Харківщині 18 червня затримали харків’янина, у військовому квитку якого була відмітка про виключення з обліку. У Telegram-каналі "Харків 1654" передали, що його утримували три доби, змушували пройти ВЛК та відвозили ночувати в місто під охороною.

Вночі на 20 червня, за інформацією соцмереж, чоловік випав з вікна третього поверху місцевого ТЦК. Харків’янин вижив, "швидка" відвезла його у 4-ту лікарню невідкладної допомоги.

Наімовірніше, "швидка", яку викликали для постраждалого Фото: Скриншот із відео на Telegram-каналі "Харків 1654"

Зазначається, що родичі повідомляли про ситуацію на лінію 102, писали заяву до поліції та дзвонили на гарячу лінію Міноборони. Поліціянти прийняли заяву та поїхали. Також з чоловіком працює адвокат, який усе фіксує. Автори контенту додали, що буде суд.

Варто зауважити, що у пості йдеться про Красноград — насправді це стара назва міста Берестин, воно було перейменоване у 2024 році.

Чоловік випав з вікна: що кажуть у ТЦК

У Харківському обласному ТЦК підтвердили, що вночі з вікна третього поверху одного з районних військкоматів випав чоловік. Однак зазначається, що він — військовозобов'язаний і намагався втекти, а нещасний випадок стався з його власної необережності.

Пресслужба повідомила, що внаслідок падіння українець отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Йому негайно викликали "швидку", і постраждалого госпіталізували.

"За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров’я", — наголосили у військкоматі.

Реакція Харківського обласного ТЦК Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 червня у ТЦК помер 50-річний Олексій Науменко, медики "швидкої" реанімувати його не змогли. У військкоматі заявили, що чоловік посеред ночі поскаржився на пекучий біль у ділянці серця і вже за 12 хвилин був непритомним.

Адвокатка Мирослава Мостова розповіла Фокусу про два способи, як перевірити, чи людина не перебуває у розшуку ТЦК. Щоб позбутись такого статусу, необхідно з’явитись у військкомат.