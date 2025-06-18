Як дізнатися, що ТЦК оголосила розшук? Фокус запитав юристів про це та інші питання застосування розшуку, як заходу впливу на громадян з боку ТЦК та СП.

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Розшук військовозобов’язаних, чи мобілізаційний розшук, здійснюється для встановлення місцезнаходження осіб, які ухиляються від виконання обов’язку під час війни. Передусім йдеться про явку до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Цей процес регламентується законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, зазначила в коментарі Фокусу адвокатка АО Evrikalaw Мирослава Мостова. Вона розповіла також про обставини, за яких військовозобов’язаний потрапляє "в розшук".

Чи законно оголошувати військовозобов’язаних у розшук

За словами юристки, як співробітники ТЦК, так і поліція, діють у межах нормативного регулювання, оголошуючи військовозобовязаного в розшук.

Розшук, ініційований ТЦК — це один із заходів адмінвпливу на військовозобов"язаних Фото: З відкритих джерел

За законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" (ст. 38–39), постановою КМУ №921, яка регулює ведення військового обліку,а також низки наказів Міністерства оборони України, у разі неявки без поважної причини до ТЦК, людину розшукуватимуть.

“У цих документах описано механізми контролю за військовозобов’язаними, а також дії у разі їх неявки без поважної причини. Розшук, ініційований Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), - це один із заходів адміністративного впливу на військовозобов’язаних, які не виконують свої обов’язки, визначені законом під час мобілізації або ведення військового обліку”, - каже Мирослава Мостова.

У разі виявлення порушень ТЦК звертається до Нацполіції Фото: соцмережi

Як запускається процедура розшуку?

У разі виявлення вказаних правопорушень, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК та СП із наступними запитами:

внести особу до Єдиної інформаційної системи МВС;

долучити інформацію про військовозобов’язаного до державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Зазначимо, що поліція отримує право на адміністративне затримання такої особи з метою доставлення її до ТЦК та СП.

Поліція отримує право на адміністративне затримання такої особи з метою доставлення її до ТЦК та СП

“Від моменту звернення керівника ТЦК та СП до органу поліції із вказаною заявою, військовозобов’язаний, який допустив порушення вноситься до Єдиної інформаційної системи МВС та до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг). У разі виявлення порушника працівники поліції здійснюють адміністративне затримання до доставлення такої особи до ТЦК та СП для складення адмінпротоколу та притягнення до адміністративної відповідальності. Після виявлення порушника працівники поліції складають протокол, і особа притягується до адміністративної відповідальності”, - пояснила Мостова.

Для перевірки інформації про розшук слід скористатися мобільним додатком Резерв + Фото: sud.ua

Як дізнатися, чи ви у розшуку: два способи

Для перевірки, чи перебуває особа в розшуку, можна:

зробити офіційний запит до ТЦК та СП за місцем проживання;

скористатися мобільним додатком “Резерв +”, який дозволяє перевірити статус військовозобов’язаного.

Щоби позбутися статусу “У розшуку”, слід особисто з’явившись до ТЦК та СП після отримання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та оплати штрафу після оновлення військово-облікових даних

А щоби позбутися статусу “У розшуку”, слід особисто з’явившись до ТЦК та СП після отримання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та оплати штрафу після оновлення військово-облікових даних. Тож слід діяти за наступним алгоритмом:

прибути до ТЦК та СП;

отримати постанову про адміністративне правопорушення;

сплатити штраф, передбачений законодавством;

оновити військово-облікові дані.

Лише після цього інформацію буде видалено з реєстрів, і статус “У розшуку” зникне.

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“Аби уникнути неприємних штрафів, варто пам’ятати про необхідність дотримання правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, - радить юристка.

Як додає Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро “Анни Даніель”, варто підготуватися до мобілізації і з юридичної точки зору. Це включає перевірку отриманих медичних документів, права на відстрочку та консультації з адвокатом щодо можливих дій у разі виникнення юридичних складнощів і проблемних питань.

“А у разі законних підстав для отримання відстрочки необхідно завчасно звертатися за отриманням правничої допомоги. Важливо пам’ятати, що кожен випадок індивідуальний, і консультація з кваліфікованим юристом допоможе правильно зрозуміти права та обов’язки”, - наголошує адвокатка.