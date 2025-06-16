Працівники ТЦК і бусифікація: в аналогу гри GTA про Україну з'явилося нове оновлення (відео)

Аналог популярної комп'ютерної гри GTA під назвою Ukraine Online отримав оновлену версію. У грі присутні працівники територіальних центрів комплектування, які затримують "ухилянтів".

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Ukraine Online доступна на телефонах, її сюжет відбувається в Україні. Скріншоти з оновленої версії розробники показали в TikTok.

Гравці опиняються на вулицях різних міст і можуть обрати низку професій: поліцейського, лікаря, пілота, бандита, автомеханіка, фермера і навіть машиніста поїзда.

На представлених кадрах можна побачити, як воєнкоми разом із поліцією зупиняють автівки звичайних українців і кажуть їм про розшук у базі.

Також під час діалогу з військкомами героям гри видають повістки і пропонують пройти в мікроавтобус. У сюжет потрапив момент збивання героя машиною з працівниками ТЦК.

Ukraine Online розроблена на платформі MTA на основі GTA San Andreas у травні 2022 року. У грі можна побачити такі міста: Харків, Дніпро, Гостомель, Полтава і Чорнобиль. Також у розробці перебуває Київ.

Гравці можуть піти в армію, перевіряти машини на блокпостах, працювати в таких компаніях, як АТБ, Нова Пошта, Сільпо та Епіцентр.

Нагадаємо, в Одеській області співробітники ТЦК затримали настоятеля Свято-Троїцького храму УПЦ МП Олександра Московчука. Його тримали у військкоматі кілька днів.

Фокус також писав про підпал приміщення районного ТЦК у Харкові. За версією поліцейських, він закрився в одній із кімнат і запальничкою підпалив тканину.