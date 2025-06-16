Работники ТЦК и бусификация: в аналоге игры GTA про Украину появилось новое обновление (видео)

Аналог популярной компьютерной игры GTA под названием Ukraine Online получил обновленную версию. В игре присутствуют работники территориальных центров комплектования, задерживающие "уклонистов".

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Ukraine Online доступна на телефонах, ее сюжет происходит в Украине. Скриншоты из обновленной версии разработчики показали в TikTok.

Игроки оказываются на улицах разных городов и могут выбрать ряд профессий: полицейского, врача, пилота, бандита, автомеханика, фермера и даже машиниста поезда.

На представленных кадрах можно увидеть, как военкомы вместе с полицией останавливают машины обычных украинцев и говорят им о розыске в базе.

Также в ходе диалога с военкомами героям игры выдают повестки и предлагают проследовать в микроавтобус. В сюжет попал момент сбивания героя машиной с работниками ТЦК.

Ukraine Online разработана на платформе MTA на основе GTA San Andreas в мае 2022 года. В игре можно увидеть следующие города: Харьков, Днепр, Гостомель, Полтава и Чернобыль. Также в разработке находится Киев.

Игроки могут пойти в армию, проверять машины на блокпостах, работать в таких компаниях, как АТБ, Новая Почта, Сильпо и Эпицентр.

Напомним, в Одесской области сотрудники ТЦК задержали настоятеля Свято-Троицкого храма УПЦ МП Александра Московчука. Его держали в военкомате несколько дней.

Фокус также писал о поджоге помещения районного ТЦК в Харькове. По версии полицейских, он закрылся в одной из комнат и зажигалкой поджег ткань.