В Одесской области задержали священника УПЦ: его удерживают в ТЦК четыре дня (фото)

В Одесской области сотрудники ТЦК задержали настоятеля Свято-Троицкого храма УПЦ Московского Патриархата Александра Московчука, сообщают в епархии. Там добавляют, что мужчину держат в помещении военкомата четыре дня, осуществляя физическое и психологическое давление на священника и заставляя подписать контракт.

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Настоятеля Свято-Троицкого храма в селе Трояндовое Одесской области протоиерея УПЦ МП Александра Московчука задержали сотрудники ТЦК. Мужчина находится в здании военкомата четыре дня, а на него осуществляется физическое и психологическое давление с целью подписать контракт, говорится в сообщении Одесской епархии УПЦ в Facebook.

Там отмечают, что мужчину, который имеет сан в течение 23 лет, задержали еще 10 июня. Несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, а также "каноническую невозможность брать оружие в руки и невозможность мобилизовать по закону", мужчину не отпускают из помещения военкомата.

Настоятель Свято-Троицкого храма Александр Московчук (фото: Одесская епархия УПЦ)

"Священнослужителя принуждали и принуждают к подписанию контракта на военную службу, угрожая и оказывая психологическое давление, перевозя в различные отделения ТЦК и воинские части Одесской области и Украины", — указывают в Одесской епархии УПЦ.

Там добавляют, что протоиерей Александр "уже четвертые сутки находится в казармах ТЦК", а также указывают на то, что священник "безосновательно лишен возможности видеть семью и выполнять свои пастырские обязанности", а сановнику предоставляется "квалифицированная юридическая помощь".

В Одесском областном ТЦК и СП не комментировали факт задержания и удержания священника на момент публикации материала.

Ранее сообщалось, что в Одессе работники ТЦК "мобилизовали" монастырского батюшку УПЦ. В монастыре сообщили, что батюшку забрали среди ночи.

Впоследствии стало известно, как в Харьковской области ТЦК мобилизовали священнослужителя. После задержания священнослужителя отправили в Днепр и пытались устроить в воинскую часть, однако ни одна не согласилась взять к себе архимандрита.