"Без еды и адвоката": на Харьковщине работники ТЦК мобилизовали священнослужителя, — соцсети

Автор поста отметила, что после задержания священнослужителя отправили в Днепр и пытались устроить в воинскую часть, однако ни одна не согласилась взять к себе архимандрита.

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В Харьковской области 25 января на блокпосту "Харьков-Чугуев" работники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали священнослужителя, наместника мужского монастыря в честь иконы Богородицы архимандрита Богдана (Алексея Петровича) Пильгуя. Об этом сообщили в Facebook-группе "Вера наша — православная".

"Незаконное похищение человека. 25 января 2025 года на пункте блокпоста по направлению Харьков-Чугуев был незаконно задержан наместник Мужского монастыря в честь Божией Матери Скоропослушница с.Бабаи Харьковской Епархии архимандрит Богдан (Пильгуй Алексей Петрович)", — говорится в сообщении.

Там отметили, что мужчина имел при себе документы (свидетельство священнослужителя) и характерный внешний вид, то есть соответствующее церковное одеяние. В тот же день его забрали для прохождения военно-врачебной комиссии и отвезли в город Днепр для устройства в воинскую часть. Однако ни одна не приняла на службу священнослужителя.

"Работников ТЦК это не остановило, они привезли его снова в Харьков (26 января), продержали сутки в помещении ТЦК, не давая возможности встретиться с адвокатами, обеспечить едой и на следующий день (27 января) снова предприняли попытку "сдать" священника в какую-то воинскую часть", — добавила автор поста.

Она отметила, что у священнослужителя мать с инвалидностью II группы и отец с проблемами со зрением, а Богдан является их единственным опекуном. В сообщении также говорится, что он с первых дней войны помогал людям и поддерживал всех, кто обращался.

Фото: Скриншот

Пост был распространен местным пабликом Харьков Life. К скриншоту из Facebook-группы добавлено видео, где можно увидеть лиц в военной одежде и священнослужителя.

"ТЦК. Катают автобус по частям. Вот батюшка. Четвертый день катают и не могут найти, куда его девать. В части его не берут, ТЦК не отпускают домой", — рассказал мужчина, который проводит съемку.

На сайте Харьковской епархии отмечается, что архимандрит Богдан (Алексей Петрович) Пильгуй является наместником мужского монастыря в честь иконы Богородицы в поселке Бабаи Харьковского района. Во время войны он оказывал помощь харьковчанам.

В Харьковском ОТЦК и СП на момент выхода публикации никак не отреагировали на пост.

Напомним, в Одессе военкомы сначала остановили без причины женщину-таксистку и хотели проверить ее документы. Далее сотрудники ТЦК заинтересовались документами ребенка, не веря в его возраст.

Напомним, писательница Виктория Колтунова заявила, что в Одессе представители ТЦК и СП якобы схватили ее сына Максима и вывезли за город. Его били в течение трех часов, требовали деньги и выбросили без сознания на дороге. В местном ТЦК уже отреагировали на скандал и заявили о служебной проверке.