"Без їжі та адвоката": на Харківщині працівники ТЦК мобілізували священнослужителя, — соцмережі

Авторка посту зазначила, що після затримання священнослужителя відправили в Дніпро та намагались влаштувати у військову частину, однак жодна не погодилась взяти до себе архімандрита.

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В Харківській області 25 січня на блокпосту "Харків-Чугуїв" працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки мобілізували священнослужителя, намісника чоловічого монастиря на честь ікони Богородиці архімандрита Богдана (Олексія Петровича) Пільгуя. Про це повідомили у Facebook-групі "Віра наша — православна".

"Незаконне викрадення людини. 25 січня 2025 року на пункті блокпосту у напрямку Харків-Чугуїв був незаконно затриманий намісник Чоловічого монастиря на честь Божої Матері Скоропослушниця с.Бабаї Харківської Єпархії архімандрит Богдан (Пільгуй Олексій Петрович)", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що чоловік мав при собі документи (свідоцтво священнослужителя) та характерний зовнішній вигляд, тобто відповідне церковне вбрання. Того ж дня його забрали для проходження військово-лікарської комісії та відвезли до міста Дніпро для влаштування до військової частини. Однак жодна не прийняла на службу священнослужителя.

"Робітників ТЦК це не зупинило, вони привезли його знову до Харкова (26 січня), протримали добу у приміщенні ТЦК, не даючи змоги зустрітися з адвокатами, забезпечити їжею і наступного дня(27 січня) знову зробили спробу "здати" священника в якусь військову частину", — додала авторка посту.

Вона зазначила, що у священнослужителя мати з інвалідністю ІІ групи та батько з проблемами із зором, а Богдан є їх єдиним опікуном. В повідомленні також йдеться, що він з перших днів війни допомагав людям та підтримував всіх, хто звертався.

Фото: Скріншот

Пост був поширений місцевим пабліком Харьков Life. До скриншота з Facebook-групи додано відео, де можна побачити осіб у військовому вбранні та священнослужителя.

"ТЦК. Катають автобус частинами. Ось батюшка. Четвертий день катають і не можуть знайти, куди його подіти. У частині її не беруть, ТЦК не відпускають додому", — розповів чоловік, який проводить зйомку.

На сайті Харківської єпархії зазначається, що архімандрит Богдан (Олексій Петрович) Пільгуй є намісником чоловічого монастиря на честь ікони Богородиці в селищі Бабаї Харківського району. Під час війни він надавав допомогу харків'янам.

В Харківському ОТЦК та СП на момент виходу публікації ніяк не відреагували на пост.

Нагадаємо, в Одесі військкоми спочатку зупинили без причини жінку-таксистку і хотіли перевірити її документи. Далі співробітники ТЦК зацікавилися документами дитини, не вірячи в її вік.

Нагадаємо, письменниця Вікторія Колтунова заявила, що в Одесі представники ТЦК та СП нібито схопили її сина Максима і вивезли за місто. Його били протягом трьох годин, вимагали гроші та викинули непритомного на дорозі. В місцевому ТЦК вже відреагували на скандал та заявили про службову перевірку.