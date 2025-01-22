"Ви осліпли": в Одесі працівники ТЦК прийняли дитину за "ухилянта", — соцмережі (відео)

Військкоми спочатку зупинили без причини жінку-таксистку і хотіли перевірити її документи. Далі співробітники ТЦК зацікавилися документами дитини, не вірячи в її вік.

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В Одесі працівники ТЦК зупинили таксистку без причини і переплутали її дитину з "ухилянтом". Відео поширили місцеві Telegram-пабліки.

На початку історії від жінки вимагали пред'явити документи. При цьому право на це у військкомів за законом немає. Зупиняти автомобілі, перевіряти документи можуть лише поліцейські.

Далі співробітники ТЦК зажадали показати їм документи пасажира, тобто дитини. Жінка також пише, що військкоми приготувалися кидати під колеса її автомобіля шипи.

"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання.

Водночас в Одеському ТЦК інцидент поки що не коментували.

Нагадаємо, українські адвокати говорили, що військкоми не мають права застосовувати фізичну силу до військовозобов'язаних, затримувати їх і примусово доставляти в ТЦК.

Начальник Київського районного ЦК Харкова Олександр Чепурний раніше скаржився на відсутність мотивованих до служби чоловіків. Він також виправдовував станом погоди те, що військкоми ховають обличчя під масками.