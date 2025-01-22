"Вы ослепли": в Одессе работники ТЦК приняли ребенка за "уклониста", — соцсети (видео)

Военкомы сначала остановили без причины женщину-таксистку и хотели проверить ее документы. Далее сотрудники ТЦК заинтересовались документами ребенка, не веря в его возраст.

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В Одессе работники ТЦК остановили таксистку без причины и перепутали ее ребенка с уклонистом. Видео распространили местные Telegram-паблики.

В начале истории от женщины требовали предъявить документы. При этом право на это у военкомов по закону нет. Останавливать автомобили, проверять документы могут лишь полицейские.

Далее сотрудники ТЦК потребовали показать им документы пассажира, то есть ребенка. Женщина также пишет, что военкомы приготовились кидать под колеса ее автомобиля шипы.

"Вы видите, что это — ребенок, или вы ослепли? Идите нах…й", — отреагировала она на просьбу.

В то же время, в Одесском ТЦК инцидент пока не комментировали.

Напомним, украинские адвокаты говорили, что военкомы не имеют права применять физическую силу к военнообязанным, задерживать их и принудительно доставлять в ТЦК.

Начальник Киевского районного ЦК Харькова Александр Чепурной ранее жаловался на отсутствие мотивированных к службе мужчин. Он также оправдывал состоянием погоды то, что военкомы прячут лица под масками.